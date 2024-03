Am vergangenen Wochenende fand die gutbesuchte Jahreshauptversammlung des RSC Biberach statt. Die Vorstandschaft wurde einstimmig wiedergewählt.

Lars Weggenmann, 2. Vorstand des RSC Biberach, gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Höhepunkte waren sicherlich die ausgerichteten Radrennen und das Trainingslager in Castelfranco Veneto, Italien. Andreas Fütterling, der Kassier, konnte einen positiven Kassenstand vermelden. Alexander Israel, Fachwart Rennsport, berichtete von den Erfolgen der Lizenzfahrer. Hier sind an erster Stelle Timo Zabel und Anton Eichner zu nennen.

Und auch für das Jahr 2024 ist einiges geplant. So werden die klassischen Events wie die bereits gehaltene Radbörse oder das Trainingslager in Riolo Terme erneut geplant. Auch die Vorbereitungen für das Radrennen - der Rino-Cup - am 09.06 in Biberachs Innenstadt laufen bereits auf Hochtouren.

Ein besonderes Ziel des RSC Biberach ist es, Kinder und Jugendliche für das Radfahren zu begeistern. Hierzu ist eine Kooperation mit einer weiterführenden Biberacher Schule ein wichtiges Ziel in diesem Jahr. Dazu werden verschiedene Aktionen folgen. Besonderer Dank wurde Hanna Geiser ausgesprochen, welche sich nach ihrer aktiven Re

nnzeit in den letzten Jahren im Bereich der Jugendarbeit besonders engagiert hatte und sich fortan auf ihr Studium konzentrieren möchte.

Der RSC Biberach bietet ab April wieder verschiedene Breitensportgruppen an, wie den Rennradtreff in verschiedenen Leistungsstufen und den AOK-Radtreff. Treffpunkt ist weiterhin der Erlenweg in Biberach.

Weitere Informationen über den RSC Biberach gibt es auf der Webseite www.rsc-biberach.de

Ein herzliches Dankeschön, an alle, die den RSC Biberach unterstützen!