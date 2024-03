Jahreshauptversammlung des Musikvereins Unlingen

Nach der musikalischen Eröffnung der Jahreshauptversammlung am 02.03.2024 berichteten der erste Vorsitzende Sven Cortès, Schriftführerin Annika Schmid und Dirigent Philipp Winter über das vergangene Jahr und hielten Ausblick auf die anstehenden Aktivitäten. Musikalische Höhepunkte waren dabei das Jahreskonzert und die Wertungsspielteilnahme.

Auch zahlreiche Unterhaltungsauftritte und zwei Gottesdienstgestaltungen standen im vergangenen Jahr auf dem Programm. Jugendleiterin Eva Schmid berichtete über den Fachbereich Jugendausbildung und hebt die Wichtigkeit der Jugendarbeit hervor, da die Jugendlichen letztlich die Zukunft des Vereins sind. Kassiererin Silvia Ott konnte auch in diesem Jahr einen positiven Kassenstand präsentieren.

Bürgermeister Hinz dankte dem Verein für sein Engagement in der Gemeinde und nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor. In der Vorstandschaft gab es in diesem Jahr wieder Veränderungen: Christina Sigg und Marina Schlaucher stellten sich nicht mehr zur Wahl als Beisitzerinnen. Als Nachfolger konnten Christoph Schmid und Magnus Schmid gewonnen werden. Magnus Schmid legt dadurch sein Amt als Jugendsprecher ab. Als Nachfolgerin für dieses Amt wurde Emelie Selig von der Jugendvollversammlung gewählt.

Nach den Wahlen durfte der erste Vorsitzende Sven Cortès Philomena Germann die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft überreichen. Die Jahre 1975 (Einweihung des Vereinsheims), 1985 (Fahnenweihe) und 1995 (Kreismusikfest) waren prägende Jahre für den Musikverein. Kein Wunder, dass in den Jahren vor den jeweiligen Ereignissen zahlreiche passive Mitglieder gewonnen werden konnten. So durfte Sven Cortès zahlreiche fördernde Mitglieder für 30, 40 und 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft ehren. Der Registerpreis für den besten Probebesuch erhielt für das Jahr 2023 erneut das Posaunenregister.