Zur Jahreshauptversammlung des Musikvereins Neufra durfte Vorstand Norbert Rettich 65 Gäste im Probelokal begrüßen. Im Kurzbericht der Vorsitzenden hob Vorstand Michael Emhart hervor, dass im Vereinsjahr 2023 viel erreicht werden konnte - sowohl musikalisch als auch kameradschaftlich. Schweren Herzens wurde Dirigent Vinzenz Jochum an der Sommerserenade verabschiedet, da er sein Amt aus beruflichen Gründen abgegeben hat. Da die bisherige Suche nach einer musikalischen Leitung leider noch nicht erfolgreich war, wurde an die Dirigenten Karl Spöcker und Vinzenz Jochum, die bereit waren, das Dirigentenamt vorübergehend zu zweit auszuführen, ganz besonderen Dank für ihren Einsatz entgegengebracht. Hervorgehoben wurden auch die sehr guten Probenbesuche der Musikanten. Im Hinblick auf das 100-jährige Jubiläum, das der Musikverein in diesem Jahr feiern darf, wurde betont, dass hierfür vieles gemeinsam vorbereitet und bewegt werden konnte. Bspw. beschäftigte sich das Uniform-Team bereits zwei Jahre im Vorfeld mit der Beschaffung der neuen Uniformen, wofür sich die Vorstände ebenso herzlich bedankten.

Im Verlauf der Versammlung wurden in den weiteren Tagesordnungspunkten umfassende Details berichtet.

Folgende Personen wurden von der Versammlung für weitere zwei Jahre gewählt: Michael Emhart als Vorstand, Theresa Gaupp als zweite Kassiererin und Michael Spöcker als aktiver Beisitzer.

Melanie Spöcker gab ihr Amt als Jugendleiterin ab. Als ihr Nachfolger wurde Christoph Emhart neu gewählt. Unterstützt wird er von einem neu aufgebauten Jugendteam im Verein, denn Jugendarbeit wird als eine wichtige Aufgabe für die Zukunft erachtet.

Für ihr sehr engagiertes Einbringen in der Jugendarbeit, wie z. B. durch das Umsetzen neuer Ideen, wurde Melanie Spöcker für die vergangenen vier Jahre großer Dank und Anerkennung ausgesprochen. Zudem wurde ihr ein Musikantenkrug überreicht.