Jahreshauptversammlung des „Liederkranzes“ Oberholzheim

Zur Jahreshauptversammlung hatte der Verein seine Chormitglieder, Freunde und Gönner in die Wielandhalle am 02.03.2024 eingeladen.

In seinem Vorstandsbericht blickte das Vorstandsmitglied Hans-Peter Finkbeiner auf die Neustrukturierung des Schwäbischen Chorverbandes und dem damit verbundenen Wechsel des Vereins vom Chorverband Ulm in den Oberschwäbischen Chorverband zu Beginn des abgelaufenen Vereinsjahres zurück.

Der Focus seines Ausblickes für das kommende Vereinsjahr war auf das gemeinsame Chorkonzert mit der Chorgemeinschaft Burgrieden im April ausgerichtet. Zur Konzertvorbereitung führt der Chor dazu ein zweitägiges Chorprobenwochenende im Kloster Brandenburg in Regglisweiler durch.

Weitere Veranstaltungen des Vereins in diesem Jahr sind die Teilnahme beim 100-jährigen Jubiläum des örtlichen Musikvereins sowie das Mitwirken bei Gottesdiensten der Kirchengemeinde.

Seinen Bericht beendete Hans-Peter Finkbeiner mit Dankesworten an Chorleiter Tobias Dorow sowie die Sängerinnen und Sänger für ihr Engagement und Treue zum Verein.

In detaillierter Weise ließ Simone Guther in ihrem Jahresbericht die Vereinsaktivitäten im abgelaufenen Jahr nochmals Revue passieren.

Über eine positive Kassenbilanz konnte anschließend Vorstandsmitglied Gudrun Dürr berichten.

Chorleiter Tobias Dorow brachte seine Freude zum Ausdruck, dass die Anzahl der Chormitglieder auch nach der Zeit der Pandemie weitgehend stabil geblieben, die Lust am Singen bei den Sängerinnen und Sänger wieder groß ist und verwies auf die bevorstehenden Vereinsaktivitäten, wie Probenwochenende und Chorkonzert sowie auf das Mitwirken beim Jubiläum des Musikvereins.

Mit der Wahl von Maike Müller in den Vereinsvorstand und Simone Guther in den Vereinsausschuss konnten, nachdem sich auch die bisherigen Amtsträger für eine weiter Amtszeit zur Verfügung stellten, erfreulicherweise sämtliche Positionen an der Vereinsspitze wieder besetzt werden.

Für ihre Verdienste und jahrelanges Engagement sowie ehrenamtliche Mitarbeit in den Gremien des Vereins wurden die Sänger Alfred Guther, Manfred Held, Erwin Maiser, Martin Mäschle und Alfred Wischnat von der Versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Martin Mäschle kann dabei auf 40 Jahre Chorgesang zurückblicken. Alfred Guther, Manfred Held, Erwin Maiser und Alfred Wischnat singen bereits seit 45 Jahren im Chor.