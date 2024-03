Jahreshauptversammlung des Kirchenchores Ingoldingen

Am 08.03.2024 trafen sich die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores aus Ingoldingen zur alljährlichen Generalversammlung in einem Nebenzimmer des Landgasthof Linde in Steinhausen. Um die Gemeinschaft zu pflegen, sollte der Versammlung ein gemeinsames Festmahl vorausgehen. Dermaßen gestärkt konnte Vorstand Hedwig Birk neben allen aktiven Sängerinnen und Sängern auch Herrn Pfarrer Babu und die Ehrenmitglieder Irmgard Schwarzkopf, Agnes Härle und Hilde Werner begrüßen.

Der Kassenbericht von Renate Zell zeigte eine positive Bilanz und die Schriftführerin Daniela Mayer ließ nochmals die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren.

Der Chor war bei allen Hochfesten zur Stelle, um die Gottesdienste musikalisch zu gestalten. Im Advent wurde in der Pfarrkirche eine musikalische Adventsbesinnung abgehalten. Anschließend lud die KLJB Ingoldingen zu Glühwein und Punsch in den Gemeindestadel. Bei runden Geburtstagen verdienter Chormitglieder wurden Ständchen zum Besten gegeben und beim 50 - jährigen Jubiläum des Partnerschaftsvereins Ingoldingen mit St. Marcel aus Frankreich umrahmte der Chor verstärkt durch GastsängerInnen aus Biberach und Winterstettendorf das Festprogramm. Ein gemeinsamer Ausflug zum Sommerabschluss führte die fröhliche Sangesschar nach Bad Waldsee zu einer musikalischen Stadtführung mit dem allseits beliebten und bekannten Waldseer Original Barny Bitterwolf. Dieser schöne Tag klang bei einer gemeinsamen Einkehr im Kartoffelhof Daiber aus.

Dirigentin Conny Christ zeigte sich in ihrem Bericht zufrieden mit der Leistung und der Probenmoral. Die von Franz Gleinser beantragte Entlastung erfolgte einstimmig. Für 0 Fehlproben wurde Maria Schröter eine Orchidee überreicht, und für je 1 Fehlprobe erhielten Franz Ammann, Hedwig Birk, Roswitha Hirsch und Otti Geiger Maya Pralinen. Die Dirigentin Conny Christ und die Notenwartin Otti Geiger erhielten Gutscheine als Dank für ihre großartigen Dienste.

Herr Pfarrer Babu und Hedwig Birk nahmen dann die Ehrungen vor: Irmgard Birk 55 Jahr, Franz Weber 45 Jahre, Margret Porath 10 Jahre.

Den Geehrten wurde herzlich gratuliert, ein kleines Dankeschön und eine Urkunde überreicht.

Beim abschließenden Punkt „Sonstiges“ wurde über den im Juli stattfindenden Ausflug geredet. Bei einer längeren Diskussion wurde der großen Sorge bezüglich der Zukunft des Chores Rechnung getragen.