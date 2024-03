Jahreshauptversammlung des Fanfarenzugs Ummendorf

Am Freitag den 1. März 2024, fand die 36. ordentliche Jahreshauptversammlung des Fanfarenzug Herzog Philipp von Schwaben statt. Der Verein hatte dieses Jahr hohen Besuch des Ummendorfer Bürgermeister Heiko Graf. Ein Vertreter des Männergesangsverein wurde auch begrüßt.

Die erste Vorsitzende Marion Lutz eröffnete die Sitzung und berichtete über den starken Mitgliederzuwachs im Jahr 2023 und die neuen Investitionen für den Verein. Vom Schriftführer wurde ein Rückblick mit tollen und lustigen Bildern der 25 Auftritte im Jahr 2023 präsentiert.

Wolfgang Lutz als Spielleiter erinnerte an den 29.01.2023. An diesem Tag hatte der Verein zusammen mit dem Spielmannszug Reute und der TG Biberach eine Jahreshauptversammlung des BMKV Biberach veranstaltet.

Des Weiteren berichtete er von den Heimattagen Biberach, bei welchen der Verein vor dem Minister Winfried Kretschmann spielen durfte. Dies war ein wichtiger Auftritt der mit Bravour gemeistert wurde. Zuletzt erwähnte er das diesjährige Vereinsjubiläum, zu diesem alle herzlich eingeladen werden.

Die Kassiererin Heidrun Baier, gab einen Einblick in die Finanzen und die neuen Investitionen des Vereins.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurden vier Ämter der Vorstandschaft gewählt; Andrea Schreiber als 2. Vorsitz, Heidrun Baier als Kassiererin, Pascal Lutz als Schriftführer und Michelle Greinwald als Trommelvertretung.

Auf Gesuch wurde der Mitgliederbeitrag für aktive Mitglieder erneut ausgesetzt.

Der Bürgermeister Heiko Graf lobte abschließend den Verein für seine spielerische Qualität und bedankte sich für die Auftritte die bei ihm im Rathaus stattfanden. Der Fanfarenzug Herzog Philipp von Schwaben arbeitet fleißig daran musikalisch weiter Fortschritte zu machen, so wie am nächsten Wochenende bei einem intensiven Probenwochenende im Gemeindehaus Ummendorf. Neue Mitglieder werden jederzeit aufgenommen. Wer Interesse hat kann sich auf der Homepage oder bei Instagram informieren und mit dem Verein in Kontakt treten. www.fz-ummendorf.de