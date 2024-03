Jahreshauptversammlung des Bad Buchauer Stiftschors

Im Anschluss an die Chorprobe für die Festmesse an Ostern hielt der Stiftschor am 22. März im Bischof-Sproll-Haus seine diesjährige Jahreshauptversammlung ab. Die Vorsitzende Marianne Preißing konnte zu Beginn der Versammlung die Chormitglieder mit Chorleiterin Renate Bechtle, Organistin Elisabeth Münz , Gastsänger Rüdiger Klan und ganz besonders Chorpräses Pfarrer Martin Dörflinger begrüßen. Die Versammelten gedachten danach in einer Schweigeminute der verstorbenen Chormitglieder. In seinem Grußwort würdigte Pfarrer Dörflinger die Verlässlichkeit des Stiftschors als feste Säule bei der Mitgestaltung aller Festgottesdienste. Der Chor stärke die kirchliche Gemeinschaft und sei ein Gewinn für die Liturgie.

Chorleiterin Bechtle gab einen Rückblick auf 13 Auftritte und wies für das laufende Jahr auf die geplante Gestaltung der gemeinsamen Cäcilienfeier aller Chöre der Seelsorgeeinheit sowie auf das Dekanats-Chöretreffen im Oktober in Dieterskirch hin. Sie bedankte sich bei allen Chormitgliedern für das Engagement mit Freude und Energie beim Singen.

Die Chorvorsitzende Marianne Preißing beschrieb den aktuellen Mitgliederstand des Chors mit 27 Sängerinnen und Sängern und nannte 36 Chorproben. Für die Mitglieder mit den wenigsten Fehlproben gab es eine Belohnung. Danach ließ sie das vergangene Berichtsjahr mit 20 außermusikalischen Aktivitäten Revue passieren, bevor sie auf die Planung der geselligen Veranstaltungen der Chorgemeinschaft einging.

Pfarrer Dörflinger führte die Entlastung des Vorstands durch , die einstimmig erteilt wurde. Anschließend übernahm er zusammen mit der Chorvorsitzenden die Ehrung für vier Sängerinnen mit insgesamt 160 Jahren Sangestätigkeit:

Inge Kunz (10 Jahre), Regina Gnann (25 Jahre), Erna Baldauf (60 Jahre) und Maria Fieseler (65 Jahre). Zum Dank und als Anerkennung erhielten sie die Urkunde bzw. den Ehrenbrief des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart und ein Blumengeschenk der Kirchengemeinde.

Die erste Vorsitzende beendete den offiziellen Teil der Jahresversammlung mit dem Dank an alle Beteiligten für ihre große Bereitschaft zur Mitwirkung in der Chorgemeinschaft und in der Hoffnung auf weiteres gemeinsames Singen.

Danach begann der gemütliche teil in geselliger Runde mit einer Präsentation von Bildern der verschiedenen gemeinsamen Unternehmungen im zurückliegenden Jahr.