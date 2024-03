Jahreshauptversammlung der Waldbiber

Am 08.03.2024 fand die Jahreshauptversammlung des „Waldkindergarten Biberach - Die Waldbiber e.V.“ erstmalig in dem urig eingerichteten ehemaligen Kuhstall von Bauer Heini auf dem Hochstetterhof statt. Bei einem zünftigen Vesper wurde zunächst auf das Geschäftsjahr 2023 zurückgeblickt, in dem vor allem das Fest zum 5-jährigen Bestehen des Waldkindergartens im September 2023 ein absolutes Highlight war.

Nach erfolgreicher Abstimmung über die angepasste Version der Vereinssatzung und Vereinsordnung wurden Jasmin Gulde und Tina Tordai als erste und zweite Vorsitzende verabschiedet. Sie hatten seit Herbst 2020 dem Verein vorgestanden. Auch Kassier Thomas Weber legte nach knapp fünf Jahren sein Amt nieder, ebenso wie Susanna Seitz, die die letzten anderthalb Jahre im Vorstand als Beisitzerin unterstützte. In einer emotionalen Rede wurde das außerordentliche Engagement der Vier für den Verein nochmals herausgestellt. Alle bekamen einen Blumenstrauß oder Wein zusammen mit der Waldbiber-Ehrennadel und einem tollen Geschenk überreicht.

Anschließend wurde bei den Neuwahlen aus der Elternschaft des Waldkindergartens Johanna Scherzinger als erste Vorsitzende, Anne Schiro und Florentine Prill als neue Beisitzerinnen und Felix Mey als neuer Kassier gewählt. Christina Perraudin, die bereits in der letzten Wahlperiode im Vorstand als Beisitzerin tätig war, wurde bei der Wahl nun zur zweiten Vorstandsvorsitzenden gewählt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche neue Wahlperiode.

Bei Musik und guten Gesprächen klang dann der Abend noch gemütlich aus.

Wer die Arbeit und das Konzept des Waldkindergartenvereins „Die Waldbiber“ unterstützen möchte, kann gerne an DE25 6545 0070 0008 0721 02 (KSK Biberach) spenden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.waldkindergarten-biberach.de/die-waldbiber.