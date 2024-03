Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Schwendi 1862 e.V.

Bei der 162. Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Schwendi begrüßte der 2. Vorsitzende Michael Marquardt die Anwesenden in der SFS-Halle. Anne Marie Feger, die 1. Vorsitzende, blickte in ihrem Bericht auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Abteilungsübergreifend beteiligten sich die Sportfreunde an der gemeinsamen Dorffasnet und am Adventsmarkt im Schlosshof von Schwendi. Sie hat sich sehr über die guten bis sehr guten Erfolge durch alle Abteilungen bei den einzelnen Wettkämpfen wie auch in den jeweiligen Runden und Ligen gefreut.

Aus finanzieller Sicht konnte beim Vortrag des Kassenberichts von einem positiven Ergebnis berichtet werden.

Bürgermeister Wolfgang Späth dankte den Sportfreunden für ihr großes Engagement im sozialen und gesellschaftlichen Bereich in der Gemeinde und nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor, welche die Anwesenden einstimmig erteilten.

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen, so dass sich die Vorstandschaft wie folgt zusammensetzt:

1. Vorsitzende: Anne Marie Feger, 2. Vorsitzender: Michael Marquardt, Kassiererin: Melanie Hofmann, Schriftführerin: Bianca Vogelmann

Zahlreiche langjährige Mitglieder konnten geehrt werden, für 30 Jahre Mitgliedschaft: Klaus Beck, Manfred Hörmann, Andreas Jöchle, Elke Jöchle, Franz Jöchle, Armin Locherer, Doris Mayr, Joachim Miller, Franz Sax, Anika Wieland und Ronald Wörz.

Für 40 Jahre: Christian Biechele, Melanie Hofmann und Sandra Magg.

Für 50 Jahre: Gabi Bürk, Edith Häußler, Horst Perzi und Hans-Jürgen Stier.

Für 60 Jahre: Helmut Wanke.

Nach Abschluss des offiziellen Teils konnten beim gemütlichen Ausklang noch zahlreiche interessante Gespräche geführt und teils längst vergessene Ereignisse in Erinnerung gerufen werden.