Jahreshauptversammlung der RSG Birkeschbach-Ittenhausen e.V.

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Reitsportgemeinschaft Birkeschbach-Ittenhausen e.V. konnte der erste Vorsitzende Andreas Mütze zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins im neuen Reiterstüble des Birkeschbachhofs in Ittenhausen begrüßen.

Die kommissarische Schriftführerin Susanne Oelkuch berichtete über die vielen Aktivitäten im sportlichen und geselligen Bereich des vergangenen Jahres. Die Sportwartin Leonie Sindlinger gab den Anwesenden einen Überblick über die veranstalteten Lehrgänge in den Sparten Springen, Dressur und Gelände sowie über die Platzierungen der Turnierreiter, allen voran Anna-Maria Locher, die unter anderem den dritten Platz beim Oberschwaben-Junioren-Cup in der Dressur und den ersten Platz in der Dressur der Altersklasse Junioren bei den Meisterschaften des Pferdesportkreises Oberschwaben erzielte. Auf den Kassenbericht der Kassiererin Monika Conzelmann folgte der ausführliche Bericht der Rechnungsprüferinnen Elena Knöpfle und Sarah Dula, welche die tadellose Kassenführung von Monika Conzelmann bestätigten. Die Entlastung der Vorstandschaft wurde im Anschluss von Heinz Engel vorgenommen und erfolgte einstimmig. Da die Ämter der Schriftführerin und der Jugendwartin neu besetzt werden mussten, wurden Susanne Oelkuch und Simone Sindlinger einstimmig zur Schriftführerin bzw. Jugendwartin gewählt. Elena Knöpfle und Sarah Dula wurden als Rechnungsprüferinnen einstimmig bestätigt.

Der erste Vorsitzende Andreas Mütze dankte schließlich nochmals allen Helfern für ihr großes Engagement bei den Reitturnieren im Mai und September sowie beim Bayerischen Abend und Wanderritt im Oktober 2023 und gab einen Ausblick auf das kommende Vielseitigkeits-Reitturnier am 29. und 30. Juni 2024, bei dem erneut die Meisterschaften des Pferdesportkreises Oberschwaben in der Vielseitigkeit ausgetragen werden, und für das die Vorbereitungen bereits wieder im vollen Gange sind. Nachdem keine Wünsche und Anträge eingegangen waren, fand die Mitgliederversammlung in geselliger Runde ihren Abschluss.