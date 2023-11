Jahreshauptversammlung der Rock´n´Rollabteilung TSV-Laupheim

Abteilungsleiter Martin Brunotte begrüßte im Sitzungssaal der TSV-Halle alle Anwesenden. Er dankte den Trainern Petra und Peter Stein für ihren unermüdlichen Einsatz im Boogie-Woogie sowie den Ausschussmitgliedern für ihre Unterstützung. Auch dankte er allen Helfern für den Bau des Heimatfestwagen 2022 und für die Mithilfe bei der Jubiläumsfeier. Brunotte drückte bei aller Freude über das Erreichte auch sein Bedauern aus, dass es aktuell keinen Trainer für den Bereich Rock´n´Roll gibt und es sein Wunsch ist, den Trainingsbetrieb wieder aufleben zu lassen. Leider gibt es bisher trotz Gesprächen mit anderen Vereinen keine Perspektive.

Nun folgte der Bericht des Kassenwartes für das Jahr 2022. Nachdem Claudia Brunotte-Kretz das Ergebnis vorlegte und die Ausgaben und Einnahmen erläuterte, wurde sie von den Mitgliedern entlastet.

Sportwartin Boogie-Woogie Petra Stein führte anhand von Fotos durch das Jahr und zeigte damit sehr anschaulich, was alles im Training, aber auch an Auftritten und außersportlichen Aktivitäten gelaufen ist. Aktuell läuft ein Anfängerkurs mit reger Teilnahme. Stein hofft, dass einige Paare sich nach dem Kurs zum Weitermachen entscheiden und die Abteilung Zuwachs bekommt.

Der letzte Bericht kam von Schriftführerin Ingrid Egelhofer. In den insgesamt fünf Sitzungen wurden zum Beispiel nach umfassender Planung durch Peter Stein der Bau des Cadillac-Heimatfestwagens beschlossen und auch zugunsten der Feier zum vierzigsten Bestehen der Abteilung gestimmt.

Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft wurde von den Mitgliedern einstimmig beschlossen.

In diesem Jahr standen Wahlen im Block 1 an: Walter Egelhofer stellte sich nicht mehr zur Wahl als stellvertretender Abteilungsleiter, ebenso die Kassenwartin Claudia Brunotte-Kretz und die Schriftführerin Ingrid Egelhofer. Martin Brunotte dankte ihnen für die geleistete jahrelange Arbeit in ihren Ämtern. Als stellvertretender Abteilungsleiter wurde Peter Stein gewählt, als Kassenwartin Luzia Steidele. Wieder gewählt wurde Petra Stein als Sportwartin Boogie-Woogie, sowie die Kassenprüferinnen Edith Braig und Waltraut Heß. Claudia Brunotte-Kretz wurde zur Schriftführerin gewählt. Als Beisitzer neu in den Ausschuss gewählt wurden Lukas Stein und Roswitha Arndt.

Abteilungsleiter Brunotte bedankte sich bei den Neugewählten für die Übernahme der Ämter und beschloss damit die Sitzung.