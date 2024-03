Vorstand Alexander Betz hat die Jahreshauptversammlung der Motorradfreunde Eberhardzell mit dem Totengedenken an das verstorbene Mitglied Andreas Döbele eröffnet. Die Anwesenheit von Diakon Wolfgang Mast, Bürgermeisterstellvertreter und Kreisrat Manfred Lämmle, Feuerwehrkommendant Alexander Birk, Holzwurmvorstand Thomas Schmid hob Betz besonders hervor.

In seinem Rückblick lobte Betz die Mitglieder für ihr Engagement bei Veranstaltungen und der Pflege vom Vereinsheim. Den 117 Mitgliedern sprach Betz seinen Dank für die Treue zum Verein aus. Schriftführerin Susanne von Flotow berichtete über die Veranstaltungen wie Motorradweihe, Maibaumstellen, Vatertagausfahrt, Sommerfest und die Ausfahrt nach Kurtinig. Durch die Reparatur vom Sturmschaden am Vereinsheim und die Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten konnte Kassierer Johannes Rundel nur ein kleines Plus in der Vereinskasse ausweisen. Manfred Lämmle dankte im Namen der Gemeinde den Vereinsmitgliedern für die Durchführung vom Sommerferienprogramm und Seniorennachmittag. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Lämmle leitete die anstehenden Wahlen. Zum Stellvertretenden Vorstand wurde Nico Kalbrecht gewählt.

Schriftführerin Susanne von Flotow wurde in ihrem Amt bestätigt. In den Ausschuss wurde Bernd Hagel und Mario Kalbrecht gewählt. Stephan Schepansky und David Mohr sind die Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre. Betz überreichte an Fabian Adelsberger und Elmar Schuck ein kleines Präsent. Adelsberger war von 2009 bis 2024 im Ausschuss und war vier Jahre zweiter Vorstand. Schuck war zehn Jahre Ausschussmitglied. Beide standen für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung. Der Motorradverein ist mit seinen Veranstaltungen Treffpunkt für Jung und Alt aus der Gemeinde Eberhardzell, sagte Lämmle. Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung hat Betz einen Ausblick in die Motorradsaison 2024 gegeben. Ein Frühschoppen mit den Bidumtaler Musikanten beim Motorradheim findet am Sonntag, 05. Mai statt. Am 06. Juli ist auch wieder ein Sommerfest geplant. Von 09. bis 12. Mai findet die Vatertagausfahrt statt. Vom 20. bis 22. September die traditionelle Ausfahrt nach Kurtinig. Ganz wichtig für uns Motorradfahrer sind die wöchentlichen Ausfahrten am Mittwoch und die Motorradtreffen befreundeter Vereine. Die für uns als Motorradfahrer wieder im Vordergrund stehen müssen, sagte Betz.