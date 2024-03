Jahreshauptversammlung 2024 des SV Baustetten

Zu der 101. Jahreshauptversammlung des SV Baustetten trafen sich die Mitglieder, Funktionäre, Spieler und Ehrenmitglieder am Freitag, den 08. März 2024.

August Dilger, Vorstand für Öffentlichkeit und Projekte, konnte im vollbesetzten Sportheim auf viele gelungene Aktivitäten der Fußballer zurückblicken. Dabei ging er besonders auf das Maibaumstellen, das Weinfest und auf das traditionelle Schlachtfest ein.

Hier sieht der Verein die Möglichkeit das Brauchtum und die Dorfgemeinschaft zu pflegen. Einen großen Rahmen im Bericht von August Dilger gehörte dem Rückblick auf das 100. jährige Jubiläum des SV Baustetten. Dem Festabend im Mai 2023 folgte dann im Juli das Festwochenende.

Zudem gestaltete der SVB einen Festwagen für das Heimatfest. Sehr stolz zeigte sich August Dilger, dass der Tribünenneubau samt Ausschank, Spielplatz und Garagen pünktlich zum Jubiläum fertiggestellt werden konnte.

Sein großer und herzlicher Dank ging hierbei an alle freiwilligen Helfer und Unterstützer. Er zeigte sich ebenso beeindruckt von den bisher erbrachten 4.900 Stunden im Ehrenamt. Nur so konnte dieses Projekt vollkommen in Eigenregie bewältigt werden.

Im Bericht von Sportvorstand Martin Schick erhielten die Anwesenden alle Informationen der drei aktiven Mannschaften des SVB. Über die erreichten Platzierungen, besonders über die Meisterschaft der dritten Mannschaft sowie das erreichen vom Pokalfinale der ersten Mannschaft zeigte er sich sehr beeindruckt.

Durchaus positiv verlief auch der Bericht von Jugendleiter Maximilian Riedl.

Über einen erfreulichen Zulauf bei den Cheerleader konnte Diana Walter berichten und verwies auf beachtliche Erfolge. Zum Abschluss der Versammlung wurden noch Ehrungen ausgesprochen und Wahlen vollzogen. Im Ausschuss sind nun Maximilian Netzer und Leon Jerg. Die Spielerehrennadel für 12 Jahre aktives Fußball spielen erhielten Moritz Haller und Alexander Leven, die Ehrennadel für 20 Jahre Mitgliedschaft ging an Bernd Steinle. Für 35 Jahre Mitgliedschaft wurden Christian Link, Martin Botzenhard und Christian Mayer geehrt.