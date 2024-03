Jahreshauptversammlung 2024

Am Samstagabend des 02.03.2024 um 19 Uhr begrüßte 1. Vorsitzender Peter Dangel die anwesenden Mitglieder und Gäste zur diesjährigen Jahreshauptversammlung Z391 Bad Schussenried / Bad Buchau in seinem Vereinsheim. Die Stadt Bad Buchau wurde vertreten durch Bürgermeister Diesch.

Nachdem es gegen die Tagesordnung seitens der Versammlung keine Einwände gab, wurden als erstes an die verstorbenen Mitglieder mit einem Moment der Stille gedacht. Danach folgten die Berichte der Vorstandschaft. Vorsitzender Dangel gab einen Überblick über seine wahrgenommenen Termine und das Geschehen im vergangenen Jahr. Abgeschlossen hat er seinen Bericht mit einem Danke an alle Mitglieder, die tatkräftig den Verein unterstützen. Kassier Alfons Selg berichtet über ein ordentliches Plus in der Vereinskasse, den eine unerwartete Spende stockte die Vereinskasse aus. Damit soll das Dach des Vereinsheims saniert werden. Kassenprüfer Günter Kummer bestätigte die vorbildliche Kassenführung und bedanke sich bei Alfons Selg für seine Arbeit. In den Berichten der Zuchtwarte Günter Kummer (Geflügel) und Wolfgang Herwanger (Kaninchen) setzt sich der Trend der letzten Jahre fort. Es werden immer weniger Tiere, die gezüchtet und ausgestellt werden. Der vereinseigene Brutapparat wurde wieder sehr gut in Anspruch genommen. Zu den vorgetragenen Berichten gab es keinerlei Beanstandungen oder fragen und deshalb wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Auch in diesem Jahr mussten einige Amtsträger gewählt werden. Peter Dangel (1. Vorsitzender), Gerda Schobloch (Schriftführerin), Günter Kummer (Zuchtwart Geflügel und Kassenprüfer), Karl-Heinz Miehle (Kassenprüfer und Besitzer) wurden einstimmig in ihren Ämtern gewählt. Als Zuchtbuchführer wurde einstimmig Martin Miehle gewählt. Josef Bechter stellte sich nicht mehr der Wahl zum Besitzer. Deshalb wurde Wolfgang Merk einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt.

In diesem Jahr wurde auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften ausgesprochen. Dies wahren Walter Hofmeister, Karl-Heinz Miehle und Martin Miehle (alle 10 Jahre) und erhielten die Vereinsehrennadel. Karl Buck bekam die Vereinehrentafel in Silber für seine 50-jährige Mitgliedschaft.

Die Jahreshauptversammlung wurde mit einem Ausblick auf bevorstehende Termine vom Vorsitzeden Peter Dangel beendet.