Jahresausflug des Kath. Kirchenchores Ummendorf

Am Samstag, 16. September, fand der Jahresausflug des Katholischen Kirchenchores Ummendorf statt. Das Ziel hieß in diesem Jahr „Wangen“ im schönen Allgäu. Wir starteten um 8 Uhr von Ummendorf aus mit dem Linienbus nach Biberach. Von dort reisten wir mit dem Zug weiter über Aulendorf und Kißlegg nach Wangen. Wir genossen alle zusammen eine wunderbare und sehr spannende Führung durch die mittelalterliche Kleinstadt. Durch das wunderschön gestaltete Martinstor betraten wir die historische Altstadt, schlenderten an der ältesten Bäckerei „Fidelisbäck“ vorbei zur St. Martinskirche mit dem Kunstwerk „Seelenmal“, welches im Kirchhof hinter der Kirche dargestellt ist. Dann ging es weiter auf den Marktplatz mit dem wunderschönen Rathaus und die Herrenstraße entlang in Richtung Peterstor. Wir bogen ab und bestaunten die restaurierte Stadtmauer mit kleinem Innenhof, wo heute Theateraufführungen stattfinden, und die kleinen liebevoll hergerichteten Häuser in den schmalen Gassen an der Stadtmauer.

Wir spazierten weiter und kamen zur Gallusbrücke, die über die Argen führt. Auch dort wusste unser Stadtführer eine weitere Anekdote zu erzählen. Wir gingen ein Stück an der Argen außerhalb der Stadtmauer entlang und entdeckten einen der zahlreichen Brunnen, die es in der ganzen Stadt zu entdecken gibt. Dieser zeigte eine Frau, die ihrem Mann ordentlich den Kopf wäscht, indem sie ihm Wasser über seinen Kopf gießt. Durch einen Einlass in der Stadtmauer gelangten wir wieder in die Altstadt zurück und besichtigten das historische Badhaus aus dem Jahr 1589, absolut beeindruckend.

Zum Abschluss besuchten wir die St. Martinskirche und beendeten die Führung mit einem gemeinsamen Gesang von zwei geistlicher Liedern. Eine gemütliche Einkehr in einem der zahlreichen Cafés rundete den Besuch dieser liebenswerten Kleinstadt ab und die Rückfahrt nach Ummendorf verlief ohne Verzögerung. Zum Abschluss des Tages kehrten wir im Ummendorfer Bräuhaus ein und ließen den Tag mit einem leckeren Abendessen ausklingen.