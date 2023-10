Jahresausflug des Altertumsvereins Riedlingen

Mit einem Tagesausflug dankt der Altertumsverein Riedlingen 1851 seinen ehrenamtlichen Helfern für die Unterstützung bei der Museumsaufsicht, bei den Stadtführungen und für die Unterstützung rund um die Konzerte und Ausstellungen des Vereins. In diesem Jahr führte die Fahrt nach Wolfegg im Allgäu. Dort gab es zunächst eine sehr interessante Führung in der Barockkirche St. Katharina durch Ingeborg Maria Buck, die gemeinsam mit dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Jens Haggenmüller den Ausflug organisiert hatte. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Bräuhaus Roßberg ging es weiter zum Bauernhausmuseum. Dort erfuhren die ehrenamtlichen Mitarbeiter viel Wissenswertes über das harte Schicksal der „Schwabenkinder“, die sich von Mitte März bis Mitte November auf den Höfen in Oberschwaben verdingen mussten und meist von Heimweh geplagt waren. Nach einer Kaffeepause auf dem Museumsgelände ging die Fahrt zurück nach Riedlingen, und Christa Enderle bedankte sich bei allen Teilnehmenden für deren Treue und deren Engagement.

