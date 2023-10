„Jaghornbläsergruppe Bussen“ in der Hl. Messe

Zusammen mit vielen Gläubigen feierte Pfarrer Babu mit der „Jagdhornbläsergruppe Bussen“ die Hl. Messe am Sonntag.

Der Andrang war so groß, dass zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten. Die Musikanten hatten links vor dem Altar Aufstellung genommen. Es waren siebzehn Bläser mit ihren Instrumenten in Trachten aus dunklem Loden. Rechts vom Altar stand ein großes Geweih mit einem Kreuz in der Mitte.

Alle 17 Mitglieder der Jagdhornbläsergruppe sind Weidmänner, so Pfarrer Babu in der Begrüßung. In seiner Predigt zeichnet der Priester das Bild eines Baumes dessen Zweige die Lebensbereiche von Krankheit, Einsamkeit, Krise, Alter umschließen. Ausgehend vom Evangelium, in dem Zachäus um Jesus zu sehen auf einen Baum kletterte.

Zachäus ein Zöllner, der mit den Römern kollaborierte, ein Sünder, ein Betrüger, der die Menschen übervorteilte, ein schlechter Mensch, den man mied. Aber Jesus sieht Zachäus auf dem Baum und kommt sogar in sein Haus, nennt ihn bei seinem Namen. Zachäus ist von Jesu Liebe berührt und ändert sein Leben. Da ist Hoffnung, Vergebung und Verständnis, das wir auch unseren Mitmenschen entgegenbringen sollen.

Die Hubertusmesse für Hörner in B-Dur, arrangiert von Hermann Neuhaus, erklang in dieser herrlichen Wallfahrtskirche in wohltuenden Tönen. Die Akustik, so der Vorstand der Bläser, Roland Bledt, ist einzigartig. Und Stefan Widmer, der Dirigent, der mit der rechten Hand das Horn hielt und mit der linken dirigierte, führte das Ensemble professionell durch das Werk, war ebenfalls sehr zufrieden mit der Aufführung. „Wir sind schon zum dritten Male hier“.

Die Bläsergruppe wurde anlässlich einer Niederwildjagd des Fürstenhauses Thurn und Taxis gegründet. Sie kommt vom heiligen Berg Oberschwabens, dem Bussen, der mit 767 Metern hoch ist. Man kann von dort das ganze Alpenpanorama und den Bodensee sehen.

Hl. Hubertus ist der Schutzpatron der Jäger. Das Kreuz inmitten des Hirschgeweihs ist auf die Hirschlegende zurückzuführen. Danach war der Heilige an einem Karfreitag auf der Jagd. Plötzlich sah er einen prächtigen Hirschen mit einem Kruzifix zwischen den Hörnern. Beim Anblick dieses Wunders bekehrte sich der Jäger, schwor der Jagd ab und ließ das Tier laufen. Später wurde Hubertus ein Bischof von Maastricht und Lüttich.

Am Schluss gab es eine Zugabe, der Dank war viel Beifall von den Gottesdienstbesuchern.