Jährliche Weihnachtsfeier der Schwimmabteilung

Ein wenig früher als sonst traf sich die Schwimmabteilung des TSV Laupheim am 25. November zu ihrer jährlichen Weihnachtsfeier. In diesem Jahr fand diese im Sportheim des SV Baustetten statt, was dank deutliche mehr Gästen als in früheren Jahren zu einer sehr kuscheligen Veranstaltung führte.

Nach ausgiebigem Abendessen kam natürlich auch der Nikolaus vorbei, der sich auch selbst ein wenig über das Datum wunderte. Nachdem er lobte und auch tadelte und auch sein Knecht Rupprecht so manchem die ein oder andere eher liebevolle Abreibung zukommen ließ, überreichte er den Kindern ein kleines Präsent.

Nachdem alle sich mit Nachtisch versorgt hatten, konnte die Abteilungsleitung Matthias Kugelmann und seine Stellvertreterin Julia Treder die Ehrungen vornehmen. Zunächst wurden die Aufsteigerinnen und Aufsteiger des Jahres, die sich im Vergleich zum Vorjahr am meisten verbessert hatten geehrt. Bei den Damen sicherte sich Romy Baur mit großem Vorsprung den Titel und verbesserte sich um 395 Punkte. Bei den Männern wurde Leo Knoll Aufsteiger des Jahres mit einer Verbesserung von 276 Punkten zum Vorjahr.

Weiter ging es mit den Vereinsmeistern, die ihre schwimmerische Vielseitigkeit im letzten Jahr unter Beweis stellen mussten. Hier gab es eine Neuerung. Neu geehrt wurde eine gemischte Masters-Wertung, in der alle ü30-Schwimmerinnen und Schwimmer gewertet werden. Von fünf gewerteten wurde Martin Dangelmayr knapp vor Andreas Bayer erster Masters-Vereinsmeister. In den Unter-30-Wertungen wurden 17 Jungs und Männer und 21 Mädchen und Frauen gewertet. Schwimmer und Schwimmerinnen mehr in die Wertung aufgenommen werden, von denen 18 neu gewertet wurden. Bei den Damen konnte sich nun schon zum vierten Mal in Folge Jana Scheffold den Titel und den Pokal zum dritten Mal in Folge mit 1505 Punkten vor Romy Baur und Ella Miller sichern. Bei den Herren setzte sich Fabian Friedl mit 1475 Punkten vor Patrick Seidler und Rico Baur durch.

Nachdem der offizielle Teil beendet war, wurde zum gemütlichen Teil übergegangen und später auch zu einer veritablen Party, die die letzten erst spät am Morgen beendeten.