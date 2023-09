Jäger und Kinder gemeinsam auf Ansitz

Gleich zwei Mal war der Hegering Bad Schussenried in diesem Jahr beim Kinderferienprogramm präsent, einmal in Ingoldingen und natürlich in Bad Schussenried. Innerhalb der Kreisjägervereinigung Biberach sind beide Gemeinden dem Hegering Schussenried zugeordnet. Selbstverständlich war es Ehrensache für die Jugendobfrau und Naturpädagogin Elke Stützle und die Jäger vom Hegering Bad Schussenried, bei beiden Kinderferienprogrammen dabei zu sein.

Das Programm war für die Kinder spannend und alles andere als alltäglich. Nach einer herzlichen Begrüßung der Kinder und Verabschiedung der Eltern, durften die Kinder gemeinsam mit der anwesenden Jägern Vogelnistkästen für den heimischen Garten basteln und selbst bemalen. Da das Hämmern und Bohren ganz schön anstrengend war, wurde im Anschluss gegrillt und kühle Getränke sorgten für die nötige Stärkung. Diese war auch notwendig, denn nun ging es für die Kinder ab in den Wald. Jeweils zusammen mit einem erfahrenen Jäger zogen die Kleinen los zum Abendansitz. Fast alle hatten reichlich Anblick und konnten Wildtiere einmal live in der Natur erleben und beobachten. Eine solche Nähe zu Natur und Tier erlebt man sonst nur selten. Zum Abschied erhielt noch jedes Kind einen originalen Jagdrucksack mit jeder Menge Informationsmaterial über Wildtiere und die Jagd. Der Hegering Bad Schussenried dankt der Firma Frankonia Jagd Neu-Ulm recht herzlich für die freundliche Unterstützung der Aktion.