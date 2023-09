Vier Siege haben die Reiterinnen und Reiter der RSG Birkeschbach-Ittenhausen beim eigenen Turnier auf dem Birkeschbachhof gefeiert. Dank des spätsommerlichen Wetters am vergangenen Wochenende und des großen Engagements der Helfer bezeichneten die Veranstalter das Turnier als „rundum gelungen“.

Im Dressur-Wettbewerb am Freitag siegte Xenia Ruchti (RSG Birkeschbach-Ittenhausen) mit ihrem Wallach Anubis. In der letzten Prüfung des Freitags, einer Dressurreiterprüfung der Klasse L, konnte sich Anna-Maria Locher auf Golden Prince einen sehr guten vierten Platz sichern.

Doppelsieg für Hohentengen

Am Samstag waren zuerst die Springprüfungen an der Reihe. Nachdem der dichte Nebel allen Beteiligten anfangs noch etwas Probleme bereitet hatte, war Lokalmatadorin Anna-Maria Locher sowohl im Stilspring- als auch im Springreiter-Wettbewerb mit ihrer Stute Mayra siegreich. Auch der ebenfalls für den gastgebenden Verein reitende Nick Binder erzielte mit seinem Pony Warmwell Scrabble im Spring-Reiter-Wettbewerb den zweiten Platz.

In der Springprüfung der Klasse A mit Stechen, für das sich einige Reiter durch fehlerfreie Ritte im ersten Umlauf qualifizieren konnten, siegte Jessica Bixel (Hohentengen) mit Carlos. Aline Hölz vom gastgebenden Verein konnte gegen diese starke Konkurrenz mit ihrer Stute Donatella einen hervorragenden fünften Platz verbuchen, Martin Thaler wurde auf Lalou Zehnter.

Höhepunkt Teamspringen

Ein Höhepunkt war das Teamspringen. Ein Team bestand aus drei Reitern eines Vereins, Strafpunkte und benötigte Zeiten wurde addiert. Die Heimmannschaft um Aline Hölz auf Donatella, Anna-Maria Locher auf Mayra und Martin Thaler auf Lalou siegte.

Bei den jüngsten Teilnehmern im Führzügel-Wettbewerb vertret den Heimverein die erst sechs Jahre alte Juliane Locher mit ihrem Pony Kladow’s Polly Poket. Sie belegte Rang vier. Den Abschluss bildeten am Samstag die Dressurprüfungen, bei denen sich Anna-Maria Locher und Golden Prince mit einem dritten Platz in der Dressur Klasse L wieder gut in Szene setzen konnten. Corinna Schramm (Reitverein Überlingen) auf Quinto siegte.

Der Sonntag machte seinem Namen alle Ehre. Die Geländeritte waren von strahlendem Sonnenschein geprägt. In der Hauptprüfung, einem Stil-Geländeritt der Klasse A mit zwei Sternen, setzte sich Sabrina Link ( Schwendi) mit ihrer bewährten Stute Romanticca an die Spitze. Leonie Sindlinger vom gastgebenden Verein erreichte in der zweitschwierigsten Geländeprüfung, dem Stil-Geländeritt der Klasse A, mit Lord Lennox den fünften Platz. Im Gelände-Reiter-Wettbewerb für die „Nachwuchs-Busch-Reiter“ landeten Anna-Maria Locher auf Mayra und Nick Binder auf Warmwell Scrabble auf den Rängen drei und vier.