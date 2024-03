Internationaler Austausch am CLG

In der ersten Märzwoche bekam unsere Schule Besuch von Schülerinnen und Schülern aus Norwegen und Kroatien im Rahmen des Erasmus+-Programms, welches durch die Europäische Kommission gefördert wird. Der Montag diente dem Kennenlernen und Wiedersehen mit unseren Gästen, als auch dem Start der Nachhaltigkeits-Fortbildung. Unsere Aktivitäten variierten vom Schneiden kurzer Videos bis hin zur Firmenbesichtigung bei Diehl Aviation. Auch interessant waren die Städtetrips nach Ulm und Ravensburg, bei welchen lokale Maßnahmen zum Umweltschutz betrachtet werden konnten. Jedoch fiel schnell auf, was jeglicher Workshop uns nicht hätte beibringen können. Wir erhielten während unserer außerschulischen Aktivitäten, sei es beim Grillen oder beim Bowling, einen neuen Zugang zu Nord- und Südeuropa. Wir bekamen beispielsweise in Bezug auf die Feier des Schulabschlusses neue Inspirationen: In Norwegen ist es üblich für die „russe“-Feier im Frühling Aufkleber und ganze Busse zu kaufen. In Kroatien ist hingegen die Ausgehkultur viel bedeutender. Solche Vergleiche ergaben sich als das Bedeutendste für unser Erasmus-Projekt. Mein persönliches Fazit: Egal woher, am Ende sind Jugendliche überall gleich.

