Internationale Gäste gratulieren zum Festtag

In festlichem Rahmen wurde das 20-jährige Bestehen des Inner Wheel Clubs Oberschwaben mit über 80 Gästen zelebriert. An der Veranstaltung in Sigmaringen nahmen auch die Partner Inner Wheel Clubs aus Trento, Italien, und Nîmes, Südfrankreich, mit ihren jeweiligen Clubpräsidentinnen teil.

Die feierliche Atmosphäre wurde durch den Besuch von umliegenden Inner Wheel Clubs und Rotary Clubs sowie der Vize-Distriktpräsidentin Ute Karlsberg-Gordes unterstrichen.

Das festliche Wochenende begann mit einem Freundschaftsabend im Karls Hotel und Bootshaus mit der prächtigen Kulisse des Sigmaringer Schlosses.

Ein Stadtrundgang in drei Sprachen sowie eine Schlossbesichtigung vermittelte den internationalen Gästen Einblicke in die Geschichte und Kultur Oberschwabens.

Gabriela Löffler, Präsidentin des Inner Wheel Clubs Oberschwaben, eröffnete den festlichen Abschlussabend im Hofgarten Palais mit herzlichen Begrüßungsworten, dann folgte ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte engagierter Gemeinschaftsarbeit im Club mit dem Ziel, soziale Projekte im Clubgebiet und im Ausland zu unterstützen. Die Anwesenheit hochrangiger Gäste aus Italien und Frankreich unterstrich die internationalen Beziehungen des Inner Wheel Clubs Oberschwaben.

Die feierliche Stimmung wurde durch kulturelle Beiträge aus den Partnerländern bereichert, die die Freundschaft und Verbundenheit der Inner Wheel Gemeinschaft widerspiegelten. Sowohl die umliegenden Rotary Clubs als auch die Vize-Distriktpräsidentin würdigten die Bedeutung und den Erfolg des Inner Wheel Clubs Oberschwaben in den vergangenen zwei Jahrzehnten in ihren Reden.

Höhepunkt des Abends war sicherlich der Austausch von Erfahrungen und Erinnerungen zwischen den verschiedenen Clubs, der dann als rauschendes Tanzfest erst gegen Morgen endete.

Mit einem Rückblick auf die gemeinsam erreichten Meilensteine und einem Ausblick auf zukünftige Projekte und Begegnungen schloss die Veranstaltung mit einem Hauch von Stolz und Vorfreude auf kommende Jahre voller gemeinsamer Erfolge und Freundschaften.