Intensive Probephase hat begonnen

Die Probenarbeiten für die gemeinsamen Weihnachtszauberkonzerte der drei Chöre „Akzente“ aus Mengen, dem „Kirchenchor Langenenslingen“ und dem Chor „Intakt“ aus Göggingen unter der musikalischen Gesamtleitung von Frank Boos laufen auf Hochtouren.

Am vergangenen Wochenende trafen sich alle drei Chöre in Langenenslingen zur gemeinsamen Singprobe.

Am 3. Dezember ist Premiere in der Kirche St. Laurentius in Krauchenwies. Weitere Konzerttermine folgen am 10. Dezember in der Kirche St. Konrad in Langenenslingen und am 17. Dezember in der Kirche in St. Ulrich in Rulfingen.

Bei der Konzertreihe sind rund 100 Sängerinnen und Sänger an den drei Adventssonntagen jeweils ab 18.00 Uhr zu hören.

Die Konzertreihe erfreut sich schon seit einigen Jahren eines hohen Zuspruchs und hat schon eine gewisse „Fangemeinde“.