Integrationsgruppe beim Reitverein Schwendi

Die Integrationssportgruppe des SF Schwendi durfte am Sonntag, 4. November, Iris Baumeister gemeinsam mit Ihrem Pferd Peppy in der Reithalle der Reitfreunde Schwendi besuchen und erhielten einen Einblick in therapeutisches Reiten. Dabei zeigte eine Teilnehmerin, die selbst als Reitschülerin bei Iris im Unterricht ist, was sie und Peppy im Bereich der Bodenarbeit alles können. Sie führte dabei den anderen vor, wie man ein Pferd richtig führt, wie Peppy rückwärts läuft oder Hütchen umwirft, um sich eine darunter versteckte Karotte zu nehmen.

Im Anschluss an diese kleine Darbietung durften alle Teilnehmer gemeinsam mit dem Pferd die gleichen Tricks präsentieren.

Alle Teilnehmer der Sportgruppe hatten an diesem Sonntag sehr viel Spaß und werden sich sicherlich noch lange daran erinnern.

Herzlichen Dank an Iris von RFV Schwendi und ihr Engagement und die Bereitschaft uns diesen Bereich des Reitsportes etwas näher zu bringen.