Weitere B30–Abfahrt zwischen Hochdorf und Ingoldingen?

Wird es zwischen Hochdorf und Ingoldingen bald eine weitere B30–Abfahrt geben? Thomas Dörflinger, Landtagsabgeordneter für den Landkreis Biberach und Mitglied im Verkehrsausschuss, sagte der „Schwäbischen Zeitung“, dass es bei der erneuten Verkehrsuntersuchung bei Ingoldingen auch um diese Frage gehe.

Seit Jahrzehnten kämpft die Gemeinde Ingoldingen für den Bau einer Ortsumfahrung. Mit jedem Jahr wird das Thema wichtiger, denn der Verkehr auf der Landesstraße, die quer durch das Dorf führt, wird immer mehr. Damit die Planungen weitergehen können, beschloss die Gemeinde vergangene Woche, die von den Behörden geforderte erneute Verkehrsuntersuchung in Auftrag geben. Geschätzter Kostenpunkt: knapp 50.000 Euro.

Behörden wollen aktuelle Zahlen

So viel Geld in die Hand zu nehmen für eine Untersuchung, die schon mehrfach durchgeführt wurde, schmeckte nicht jedem Gemeinderat. Da Bürgermeister Jürgen Schell in der Juli–Sitzung vergangene Woche jedoch verdeutlichte, dass ohne diese neue Verkehrszählung die Planungen für die Ortsumfahrung ins Stocken geraten könnten, stimmte das Gremium zähneknirschend zu. Da bisher jedoch nur ein Angebot vorlag, sollen weitere eingeholt werden, bevor entschieden wird.

Die Ortsumfahrung von Ingoldingen wurde vor zwei Jahren in den Maßnahmenplan des Landes aufgenommen. Wann mit dem Bau begonnen werden kann, ist noch völlig offen. Vorerst geht es darum, die Planungen weiter voranzutreiben und dafür werden anscheinend aktuelle und umfangreichere Zahlen benötigt. Zuletzt wurde 2019 der Verkehr gezählt, der täglich durch das Dorf rauscht. Die neue, großräumigere Untersuchung des Verkehrs zwischen Ingoldingen und Appendorf soll laut Gemeindeverwaltung den Vorschlag untermauern, dass die Ortsumfahrung nicht nur um Ingoldingen, sondern auch um Degernau herumführen soll.

Wo die neue B30–Abfahrt entstehen könnte

Wie das Büro des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger bestätigte, geht es dabei auch um einen möglichen neuen Anschluss der L284 an die B 30. Im Gespräch sei eine solche weitere Anschlussstelle von Degernau kommend auf Höhe der Unterführung der K 7564 in Richtung Hochdorf. Beleuchtet würden in der Untersuchung auch Fälle eines neuen Anschlusses unter Beibehalt beziehungsweise Entfall der derzeit bestehenden B 30–Anschlussstellen Hochdorf–Süd sowie Schweinhausen.

Da die Planungskapazitäten bei den Behörden derzeit komplett ausgereizt seien, habe das Regierungspräsidium (RP) Tübingen sich zudem diese Woche dazu entschlossen, die Kosten für die Ingoldinger Verkehrsuntersuchung doch zu übernehmen. Die Gemeinde Ingoldingen werde die Maßnahme ausschreiben und im Nachgang die Kosten hierfür erstattet bekommen. „Ich habe mich mit dem Regierungspräsidium in Verbindung gesetzt und positive Rückmeldungen erhalten: Das Land wird die dafür erforderlichen Kosten tragen. Eine formelle Abstimmung zur Kostentragung zwischen der Gemeinde Ingoldingen und dem Regierungspräsidium steht aber noch aus“, teilte Dörflinger am Dienstag der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Regierungspräsidium trägt nun doch die Kosten

In einem Abstimmungsgespräch zwischen dem Regierungspräsidium Tübingen, dem Landkreis Biberach und der Gemeinde Ingoldingen im November 2021 sei mit Blick auf die Planungsressourcen beim Regierungspräsidium vereinbart worden, dass die Gemeinde die Verkehrsuntersuchung um die zusätzlichen Planungsfälle erweitere. Die neue Verkehrsuntersuchung werde die Entscheidung bringen, ob die Ortsumfahrung nur Ingoldingen umfasse oder auch Degernau. Und es werde die Frage beantworten, ob weitere Anschlüsse an die B30 möglich und gewünscht seien, so Dörflinger.

„Diese Untersuchungen sind für den weiteren Planungsprozess der Ortsumfahrung Ingoldingen zwingend erforderlich“, erklärte der Landtagsabgeordnete. Sobald die Ergebnisse aus der Verkehrsuntersuchung vorliegen würden, sei ein weiteres Abstimmungsgespräch zwischen den drei Akteuren vereinbart, um die weiteren Planungsschritte und Aufgaben zu konkretisieren. Davon hänge ab, wann ein Baubeginn erfolgen könne.