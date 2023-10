Vorfahrt missachtet

Am Dienstag kam es in Ingoldingen zu einem Unfall zwischen Traktor und Auto. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz vor 19 Uhr in der Hochdorfer Straße. Der 27-Jährige fuhr dort mit seinem landwirtschaftlichen Gespann in Richtung Biberacher Straße. Dort wartete er zunächst ordnungsgemäß. Nachdem mehrere Fahrzeuge vorbeigefahren waren, bog er nach links in die Biberacher Straße ein. Dabei übersah er eine 32-Jährige mit ihrem Smart. Sie hatte Vorfahrt und konnte nicht mehr bremsen. Mit ihrem Auto prallte sie gegen das rechte Vorderrad des Traktor. Verletzt wurde niemand. Der nicht mehr fahrbereite Smart musste abgeschleppt werden. Am Fendt Traktor entstand kein Schaden, am Smart etwa 10.000 Euro.