Ortsumfahrung Ingoldingen laut Verkehrsexperte als „dringlichst bewertet“

Drei Jahre sind vergangen, seitdem die Ortsumfahrung von Ingoldingen in den Maßnahmenplan für Landesstraßen des Verkehrsministeriums aufgenommen wurde. Warum hat man in der Öffentlichkeit seitdem kaum etwas von dem Projekt gehört? Der Biberacher Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger ist Mitglied im Verkehrsaussschuss und daher direkt in den Prozess involviert. Im Interview erklärt er, warum die Planungen für die Ortsumgehung so kompliziert sind.

Herr Dörflinger, warum hat man in der Öffentlichkeit so lange kaum etwas von dem Projekt gehört?

Die Abstimmungen zur Ortsumfahrung Ingoldingen zwischen Regierungspräsidium, Landkreis und Gemeinde laufen. Da gehört natürlich auch viel mühevolle Klein-Klein-Arbeit dazu, die wichtig ist, aber eben nicht täglich große Schlagzeilen hervorbringt.

Wurden in der Zwischenzeit irgendwelche vorbereitenden Untersuchungen durchgeführt?

Meines Wissens nach wurde vereinbart, dass die Gemeinde Ingoldingen die schon erfolgte Verkehrsuntersuchung um die mögliche Umgehung von Degernau und den potentiellen Anschluss an die B30 ergänzt. Das ist für die weitere Planung unbedingt notwendig, wobei das Land die Kosten für diese Untersuchungen trägt.

Gibt es eine Rangliste, nach der die im Maßnahmenplan enthaltenen Projekte umgesetzt werden?

Die Ortsumgehung von Ingoldingen gehört mit der Aufnahme in den Maßnahmenplan zum Generalverkehrsplan des Landes im Jahr 2020 bereits zu den landesweit als dringlichst bewerteten Vorhaben beim Aus- und Neubau von Landesstraßen, die angegangen werden sollen. Innerhalb des Maßnahmenplans selbst gibt es aber keine Rangliste, wobei dessen Laufzeit bis 2035 vorgesehen ist.

Gibt es irgendetwas, was die Gemeinde tun kann, um das Projekt zu beschleunigen?

Vor dem Hintergrund begrenzter Planungsressourcen des Regierungspräsidiums bringt die Gemeinde Ingoldingen bereits Tempo in das Verfahren, indem sie in Abstimmung mit dem Landkreis den ersten Planungsschritt mit der Beauftragung des Verkehrsgutachtens übernimmt. Dieses Gutachten ist dann die Grundlage aller weiteren Planungsschritte.

Welche Behörden oder Amtsträger entscheiden mit, wie schnell es mit dem Projekt vorangeht?

Das ist in erster Linie das Regierungspräsidium, aber auch der Landkreis und die Gemeinde. So musste ja auch die Gemeinde Ingoldingen entscheiden, ob sie zur Beschleunigung des Verfahrens die Arbeit am Verkehrsgutachten übernimmt, was sie auch gemacht hat.

Hat sich die Umsetzung der Ortsumgehung nach hinten verschoben, weil nun zuerst die Brücken über die B30 bei Hochdorf saniert werden müssen?

Nein, da besteht bezüglich der Umsetzungsdauer kein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Maßnahmen.

Steht inzwischen fest, ob es nur eine Ortsumgehung von Ingoldingen geben wird oder auch um Degernau herum?

Ob auch Degernau eine Ortsumgehung bekommt, das steht noch nicht fest. Diese wäre aus meiner Sicht natürlich wünschenswert und auch notwendig. Ob es dann auch machbar ist, wird ja noch geprüft. Um das bewerten zu können, muss erst das Verkehrsgutachten fertig abgeschlossen sein. Dann werden die verschiedenen Varianten bewertet und abgewogen. Da spielen natürlich viele Faktoren - wie Kosten, Natur-, Artenschutz und Lärm - eine Rolle.

Wann ist mit einer Umsetzung des Projekts zu rechnen?

Da die Untersuchungen derzeit noch laufen, kann leider noch kein konkreter Umsetzungszeitpunkt genannt werden.