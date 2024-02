Wie sich das Zusammenleben im Dorf durch das Förderprogramm verändert hat

Wie wollen wir in unserer Heimatgemeinde in Zukunft miteinander leben? Was fehlt bei uns im Dorf und wie können wir das ändern? Mit diesen essentiellen Fragen haben sich die Ingoldinger Bürger in den vergangenen drei Jahren intensiv beschäftigt. Herausgekommen sind seitenweise Ideen, Vorschläge und Wünsche. Angestoßen hat diesen Denkprozess die Teilnahme am Landesförderprogramm „Quartier 2030“. Das Projekt ist eine Blaupause für alle ländlichen Gemeinden und könnte von vielen übernommen werden, denn die Fragestellungen und Wünsche sind überall die gleichen.

Das Programm „Quartier 2030“ hat zum einen das Ziel, über neue Fördertöpfe wichtige Infrastruktur-Projekte zu ermöglichen. Andererseits sollen mehr Bürger motivieren werden, sich für ihre Heimatgemeinde zu engagieren. Es ist ein spannender Prozess, der immer noch läuft. Dennoch ist es Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen und aufzuzeigen, was sich bisher umsetzen ließ, was noch kommt und welche Ideen aufgrund fehlendem Engagement bisher nicht zustande gekommen sind.

Es ist das wahrscheinlich umfangreichste Projekt, das die Gemeinde Ingoldingen in den vergangenen Jahrzehnten gestartet hat: Zwei Jahre lang - 2021 und 2022 - fanden in den Teilgemeinden und in Ingoldingen Bürgertische statt, bei denen alle Teilnehmer äußern konnten, was ihnen im Ort fehlt. Zeitweise musste der Prozess aufgrund der Pandemie-Beschränkungen ausgesetzt werden.

Im Mai 2023 wurden die zusammengefassten Ergebnisse der Bürgertische dann der Öffentlichkeit vorgestellt. Inzwischen sind, vor allem in den Teilgemeinden, viele kleinere Projekte bereits umgesetzt. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ fasste Bürgermeister Jürgen Schell zusammen, inwieweit es der Gemeinde möglich war, bei den Großprojekten etwas in Gang zu setzen.

Oberste Priorität: Altersgerechtes Wohnen

Bürger aus allen Ortsteilen wünschen sich, im Alter entweder im eigenen Heim oder zumindest im Dorf wohnen bleiben zu können. Gewünscht ist die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum, kleinen Wohnungen oder betreutem Wohnen. Was die Gemeinde daher als erstes gemacht hat, ist für Winterstettendorf und Muttensweiler ein Quartierskonzept zu erstellen.

Das bedeutet: Es wurden bei einem aktuellen Bebauungsplan in Winterstettendorf gezielt Flächen freigehalten, auf denen altersgerechter Wohnraum entstehen könnte. In Muttensweiler gibt es in unmittelbarer Nähe zum Rathaus Flächen, auf denen ein ähnliches Projekt entstehen könnte.

Die Gemeindeverwaltung wird sich laut Bürgermeister Schell jedoch nicht selbst auf Investorensuche gehen. Das, sagt Schell, sei Aufgabe der Bürger. So sehe es das Konzept des Förderprogramms vor. Und Beispiele aus anderen teilnehmenden Kommunen hätten gezeigt, dass dies auch funktionieren könne. „Der Ansatz des ,Quartier 2030’ ist es, dass die Bürger so viel wie möglich selbst auf die Beine stellen, denn nur so findet eine Identifikation statt. Wir als Gemeindeverwaltung können in manchen Punkten Hilfestellung geben, doch im Vordergrund steht das bürgerliche Engagement“, erklärt er.

Begegnungsorte schaffen

Ebenfalls aus allen Ortschaften kam der Wunsch, Orte der Begegnung zu schaffen oder diese mit mehr Leben zu füllen. In Muttensweiler zum Beispiel gibt es bereits ein Bürgerhaus, das für Sport oder Veranstaltungen genutzt wird. In Winterstettenstadt gibt es das Riefhaus, in Winterstettendorf das Gemeindehaus für die gleichen Zwecke. Das Haus in Muttensweiler ist aber nicht barrierefrei. Hier obliegt es der Gemeinde in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat die entsprechenden Fördermittel zu beantragen, um dies zu ändern. Dass in den Räumen mehr passiert, ist dagegen Aufgabe der Bürger.

Es gibt erste positive Beispiele, auf die im zweiten Text zu diesem Thema näher eingangen wird: In Winterstettendorf hat sich als Konsequenz aus den Bürgertischen ein Kaffeestammtisch formiert, der sich einmal monatlich trifft. In Winterstettenstadt wurde vor dem Rathaus eine Bank als Treffpunkt installiert und eine Gartenhütte gebaut, um den Jugendlichen einen Treffpunkt zu bieten.

Grundlegende Infrastruktur: Einkaufen und ärztliche Versorgung

Seit ein paar Monaten gibt es keinen Nahversorger mehr in Ingoldingen. Aufgrund mangelnder Nachfrage hat der Raiffeisenmarkt in der Ortsmitte geschlossen. Nach SZ-Informationen gibt es jedoch Pläne, einen Discounter nach Ingoldingen zu bringen. Das wäre ein großer Schritt nach vorne. Aktuell kaufen die meisten Ingoldinger beim Edeka in Oberessendorf ein. Wer jedoch nicht mobil ist, hat ein Problem.

Dass in Ingoldingen ein Ärztehaus entstehen soll, darüber hat die SZ erst vor Kurzem berichtet. Momentan gibt es eine Hausarzt-Gemeinschaftspraxis. Wer das neue Ärztehaus bauen könnte und wo es stehen soll, ist noch nicht entschieden. Wenn es kommt, ist die ärztliche Versorgung auf lange Zeit gesichert.

Breitbandausbau: Baustart im März

Von einer guten Internetverbindung träumen im Moment noch viele Ingoldinger. Doch dank der großen Förderprogramme von Bundes- und Landesregierung tut sich etwas. Konkret wird es im März 2024: Dann sollen die Bauarbeiten beginnen für die Erschließung der „weißen Flecken“.

Jene Haushalte, die eine Datengeschwindigkeit von weniger als 30 Mbit/Sekunde haben, erhalten dann als erste einen Glasfaseranschluss. In einem zweiten Schritt wird die OEW die „grauen Flecken“ mit mehr Daten versorgen. Dieses Projekt wird sich aufgrund der damit einhergehenden Bürokratie jedoch noch Monate hinziehen.

Öffentlicher Nahverkehr

Auch das ist in allen ländlichen Gemeinden ein Thema: der Traum von einem stündlich fahrenden Bus. Ob das in Ingoldingen je Realität werden wird, ist fraglich. Bürgermeister Jürgen Schell sitzt seit zehn Jahren auch im Kreisrat und weiß daher: Nichts kostet den Landkreis so viel Geld wie die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Klar ist: Wenn in einem Bus nur zwei Personen sitzen, ist dies nicht wirtschaftlich. Schell hat jedoch die Hoffnung, dass die Busverbindung nach und von Ingoldingen sich verbessern könnte, wenn in Zukunft die Konzessionen wie geplant im Bündel vergeben werden.

Denn in den Paketen, die dann an die Busunternehmen vergeben werden, befinden sich attraktive und unattraktive Strecken. Angefahren werden müssen dann jedoch alle. Und noch etwas gibt Anlass zur Hoffnung: Der Landkreis untersucht aktiv die Einrichtung zweier Bahnhalte in Unteressendorf und in Hochdorf/Winterstettenstadt. Bis Ende des Jahres ist wahrscheinlich entschieden, ob diese kommen werden. Und sollte das der Fall sein, werden auch die Busfahrpläne neu überdacht.

In einem zweiten Artikel berichten die drei Ortsvorsteher und Bürgermeister Jürgen Schell, welche neuen Projekte dank des Engagements von Bürgern angestoßen wurden konnte und was noch wünschenswert wäre.