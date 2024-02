Was sich mit engagierten Bürgern alles umsetzen lässt

Konkret sagen, was es im Ort für ein gutes Zusammenleben braucht und die Ideen gemeinsam umsetzen: Verteilt über einen Zeitraum von zwei Jahren haben in allen Ingoldinger Teilorten sogenannte Bürgertische stattgefunden. In den Gesprächen kristallisierte sich heraus, was den Bürgern von Ingoldingen, Muttensweiler, Winterstettenstadt und -dorf in ihrem Heimatdörfern fehlt.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich mit allen drei Ortsvorstehern der Teilorte und mit Bürgermeister Jürgen Schell getroffen, um zu analysieren, inwieweit der Teilhabeprozess erfolgreich war, der durch die Teilnahme am Landesförderprogramm „Quartier 2030“ angestoßen wurde. Dabei kommen die Beteiligten zu unterschiedlichen Erkenntnissen.

Unter anderem entstand ein Jugendtreff. (Foto: privat )

Die Corona-Pandemie machte dem Prozess der Bürgerbeteiligung gleich zu Beginn einen Strich durch die Rechnung: In Muttensweiler konnte 2021 noch ein Bürgertisch stattfinden, dann war aufgrund der geltenden Restriktionen auch schon wieder Schluss. Erst nach einer längeren Pause fanden dann 2022 die anderen Veranstaltungen statt. „Das hat dazu geführt, dass die zweite Veranstaltung bei uns nicht mehr so gut besucht war wie die erste“, erinnert sich Muttensweiler Ortsvorsteher Dietmar Ruß.

Interesse an Bürgerbeteiligung groß

Dennoch sind sich alle drei Ortsvorsteher einig: Generell war das Interesse an dieser Form der Bürgerbeteiligung in allen Teilorten groß. Die Menschen hatten Lust, ihre Ideen mitzuteilen und an einer Strategie für die Zukunft der Gemeinde und das gemeinschaftliche Leben in den Ortschaften aktiv mitzuarbeiten. „Wobei bei dieser Vorgehensweise grundsätzlich die Gefahr bestand, dass das Ganze als ein Wünsch-dir-was-Konzert betrachtet wurde“, erinnert sich Ruß. Und in manchen Fällen sei dabei der falsche Eindruck entstanden, dass alles, was am Ende auf den Plakaten an Ideen stand umgesetzt werde.

Zum Beispiel das große Thema altersgerechter Wohnraum: Diesen Wunsch hatten die Bürger aus allen Ortschaften geäußert. Leicht umsetzen lässt sich das jedoch nicht. Zwar gebe es in fast allen Dörfern entsprechende freie Flächen. Was jedoch fehlt, ist jemand, der auf Investorensuche geht und das ganze Vorhaben aktiv vorantreibt.

Und die Meinungen darüber, wer diese Aufgabe übernehmen sollte, gehen auseinander. Bürgermeister Jürgen Schell sagte der „Schwäbischen Zeitung“, seiner Meinung nach sei es Aufgabe der Bürger, dieses Projekt konkret anzustoßen. Wer wolle, dass altersgerechter Wohnraum in seinem Dorf entstehe, müsse sich aktiv darum kümmern. Die Gemeindeverwaltung habe ihren Beitrag geleistet, indem sie sowohl für Muttensweiler als auch für Winterstettendorf Quartierskonzepte erstellt habe, in denen entsprechende Flächen gekennzeichnet seien.

Wessen Aufgabe ist die Investorensuche?

Die Ortsvorsteher sehen das Ganze etwas differenzierter. „Einen Investor für ein solches Bauprojekt zu suchen, ist nicht nur zeitaufwendig, sondern erfordert auch eine gewisse Expertise“, ist sich Rainer Traub, Ortsvorsteher von Winterstettenstadt, sicher. Er und seine Kollegen haben ihr Amt ehrenamtlich inne - und in dieses Amt investieren sie bereits viele Stunden. Sie selbst können diese Aufgabe also nicht übernehmen. Und ob sich zeitnah Bürger im Ort finden lassen, die die Investorensuche gemeinsam angehen werden? Das schätzen alle drei als eher fraglich ein.

Rund um den Mühleweiher wurden neue Pflanzen gesetzt. (Foto: privat )

Als dem Ingoldinger Gemeinderat im Mai 2023 die Ergebnisse der Bürgertische vorgestellt wurden, wurde die Möglichkeit erwähnt, über die Fördergelder des Projekts für ein Jahr eine halbe Koordinationsstelle zu finanzieren. „Wenn wir dafür jemanden finden würden, könnte diese Person natürlich genau solche Aufgaben wie die Suche nach einem Investor übernehmen“, wirft Traub ein. Im Umkehrschluss würde jedoch auch dieser Schritt mehr Arbeit für die Verwaltung und den Gemeinderat bedeuten. Denn diese Person müsste mit Informationen und Arbeit versorgt werden und könnte allein auch keine weitreichenden Entscheidungen treffen.

Und Bürgermeister Jürgen Schell sagte der SZ, dass er dieses Vorgehen eher nicht befürworte. Letztendlich ist es jedoch eine Entscheidung des Gemeinderats, ob er sich für oder gegen die Einrichtung einer solchen Position entscheidet. Oder diese Option ignoriert und gar nichts tut. In den vergangenen zehn Monaten entstand der Eindruck, dass der Gemeinderat mit anderen Themen zu beschäftigt war, um sich auch noch um eine weitere Umsetzung der Ideen aus den Beteiligungsprozessen zu kümmern.

Was in den Teilorten umgesetzt wurde

Von den großen infrastrukturellen Projekten abgesehen, ist es ja auch Ziel und Zweck des „Quartier 2030“, dass die Bürger selbst aktiv werden. Und das ist in Muttensweiler, Winterstettenstadt und -dorf auch in vielfacher Form geschehen. In Winterstettenstadt gibt es inzwischen ein Schwätzplätzle - eine Bank in zentraler Lage, auf der die Menschen sich zum Reden treffen.

Damit die Jugendlichen im Ort endlich einen eigenen Treffpunkt haben, stellten Freiwillige eine Gartenhütte auf, machten den Basketballplatz wieder fit und installierten eine Tischtennisplatte. Zuschüsse gab es zum Teil von lokalen Unternehmen, über das Förderprogramm und seitens der Gemeinde. Mit einer einfachen Mitmach-Aktion, initiiert von der neuen Familienprojektgruppe, wurde also einiges im Ort bewegt.

Gemeinsam wurde in den Teilorten gewerkelt. (Foto: privat )

In allen drei Teilorten gibt es zudem nun eine WhatsApp-Gruppe, in der die Einheimischen erfahren, wann der nächste Funken stattfindet, welcher Verein ein Jubiläum feiert oder wann eine neue Aktion ansteht. „Die Menschen sind nun eindeutig besser vernetzt, was zu einer besseren Kommunikation im Ort beiträgt“, so Ortsvorsteherin Marianne Müller.

So hat sich Winterstettendorf verändert

Sie freut sich, was sich in Winterstettendorf in den vergangenen drei Jahren alles bewegt hat, angestoßen durch den Beteiligungsprozess: In einer gemeinsamen Aktion wurden die Flächen rund um den Mühleweiher gesäubert und verschönert. Das Holzkreuz wurde restauriert, die Anlage neu bepflanzt und eine Himmelsliege aufgestellt.

Worum es nun geht, ist, diese Bereitschaft, sich zu engagieren, weiter aufrecht zu erhalten. Marianne Müller

Eine Sitzbank wurde erneuert und die bestehende Brücke repariert und gestrichen. „Der Weiher ist nun ein gemütlicher Treffpunkt oder idealer Ort, um dort Feste zu feiern. Die Menschen wissen das zu schätzen und waren daher bereit, mit anzupacken“, erzählt sie. Nun gehe es darum, langfristig sicherzustellen, dass das Gelände weiter gepflegt werde. Bisher klappe das jedoch ganz gut.

Auch sonst ist eine deutliche Motivation zur Veränderung im Ort spürbar: So gibt es inzwischen einen monatlichen Café-Treff im Pfarrhaus, eine wöchentliche Walking-Gruppe, eine Radlergruppe und einen ehrenamtlichen Besuchsdienst für alleinstehende Senioren. Das soziale Miteinander in Winterstettendorf hat sich also wesentlich verbessert. „Worum es nun geht, ist, diese Bereitschaft, sich zu engagieren, weiter aufrecht zu erhalten“, sagt Müller. Denn auch das ist allen klar: Fast jeder im Ort hat wenig Zeit „übrig“, da die meisten nebenher zu Beruf und Familie sich sowieso schon viel in den Vereinen engagieren.

Aktionen in Muttensweiler

Ähnlich sieht es in Muttensweiler aus. Auch Ortsvorsteher Ruß ist begeistert, wie viele tolle Aktionen die Menschen in seiner Gemeinde in den vergangenen drei Jahren gemeinsam umgesetzt haben. Es fand eine gemeinsame Dorfolympiade statt, mit so kuriosen Disziplinen wie Handtaschenzielwurf. Für die Jugend stellten die Bürger zusammen eine Pavillon als neuen Treffpunkt auf, zur Ergänzung gab es einen Tischkicker und eine Tischtennisplatte.

Mehrere Interessensgruppen haben sich im Dorf gegründet, die zum Beispiel einmal jährlich eine Pflanzen- und Samenbörse veranstalten und einen Naschgarten angelegt haben. Es gab Garagenflohmärkte und Erste-Hilfe-Kurse, ein Most-Fest und Adventskalenderaktionen. Alles eine Bereicherung für das soziale Miteinander im Ort. In den nächsten Monaten und Jahren wird sich zeigen, wie nachhaltig dieses Engagement weiterleben wird. Es steht und fällt mit der Bereitschaft des Einzelnen, sich zu engagieren.

Im Hauptort Ingoldingen übrigens haben sich laut Schell keine Arbeitsgruppen gebildet. Folglich gab es auch keine vergleichbaren Aktionen wie in den Teilorten. Dort scheint das Interesse der Bürger, selbst etwas zu bewegen, deutlich geringer.