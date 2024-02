Mehr als 200 Jahre lang gab es in Ingoldingen zwei Grundschulen. Da es zuletzt kaum noch Anmeldungen für die Schule in Winterstettenstadt gab, wurde diese im September 2023 geschlossen. Seit diesem Schuljahr besuchen nun alle 170 Kinder der Gesamtgemeinde die Grundschule in Ingoldingen. Das Schulleiter-Team berichtet, vor welchen Herausforderungen sie bei der Zusammenlegung standen, welche Sorgen die Eltern hatten und wie es den Kindern heute geht.

Der Bedarf für eine Ganztagsbetreuung brachte letztendlich die Entscheidung. „Seitdem es eine Ganztagsbetreuung im Kindergarten in Winterstettenstadt gab, nahm auch die Nachfrage nach einer Ganztagsbetreuung in der Grundschule aus dieser Gemeinde stetig zu“, erinnert sich Rektorin Katrin Reichle. Eine durchaus logische Entwicklung: „Es würde ja keinen Sinn machen, dass eine Mutter, die wieder mehr Stunden arbeiten geht, während ihr Kind im Kindergarten ist, dann wieder zurückstuft, weil ihr Kind in die Grundschule kommt“, erläutert sie.

Ganztagsbetreuung nur an einem Standort

Eine Ganztagsbetreuung an der Grundschule gibt es jedoch nur am Standort Ingoldingen, weswegen sich zuletzt immer mehr Eltern gegen eine Einschulung in Winterstettenstadt entschieden. Und das Schulamt macht ganz klare Vorgaben, dass wenn eine bestimmte Schülerzahl unterschritten ist, eine Schulschließung unumgänglich ist.

Zuletzt besuchten nur noch 40 Kinder die kleine Außenstelle. In Ingoldingen dagegen gab es vor der Zusammenlegung fünf Klassen: zwei erste Klassen, eine zweite, dritte und vierte Klasse. „Diese waren jedoch enorm groß, mit durchschnittlich 28 Kindern, was sowohl für diese als auch für die Lehrer fast unzumutbar war“, erinnert sich Reichle. Jetzt, nach der Zusammenlegung, sind es maximal 19 bis 23 Kinder pro Klasse. Die Möglichkeit für die Pädagogen, auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes einzugehen, sind viel größer.

Diese Sorgen hatten manche Eltern

Eine der größten Sorgen der Eltern aus Winterstettenstadt sei gewesen, dass ihre Kinder „auseinandergerissen“ und Freundschaften zerstört werden würden, sagt die Rektorin. Und dass die Kinder neue Lehrer bekämen. Denn in Winterstettenstadt unterrichteten fast ausschließlich die zwei gleichen Lehrerinnen, Anika Schirmer und ihre Kollegin Heidrun Bender. „Wir haben diese Sorgen ernst genommen und uns im Kollegium einen ganzen Tag Zeit genommen, um zu überlegen, wie wir die Klassen neu mischen“, erklärt Reichle.

„Die Kollegen kennen alle Kinder und wissen, wer mit wem gut kann. Aber wir haben auch die Schüler gefragt, wer zusammenbleiben will und haben das berücksichtigt“, ergänzt ihr Kollege und Konkrektor Marius Haller. Er ist der neue Klassenlehrer der 3a, die sich aus Kindern aus allen Teilorten zusammensetzt. „Tatsächlich war es toll zu erleben, wie offen und hilfsbereit die Kinder gegenüber denen waren, die neu dazugekommen sind“, freut er sich. Viele Eltern aus Winterstettenstadt seien zudem erleichtert gewesen, als die Schule entschied, dass Anika Schirmer „ihre“ Viertklässler alle behält. Als ein gutes Zeichen werten die Pädagogen es auch, dass die neue Elternbeiratsvorsitzende ebenfalls aus Winterstettenstadt kommt. „Die Zusammenarbeit mit Frau Edel war vor und nach der Zusammenlegung kooperativ und wertschätzend“, ergänzt Reichle.

Es brauchte eine neue Buslinie

Drei Herausforderungen gab es für die Schulleitung aber dennoch zu bewältigen: eine gute Busverbindung einzurichten, die alte Schule auszuräumen und umzuziehen und für alle neuen Klassen geeignete Räume zu finden. „Ab dem Moment im Februar 2023, ab dem klar war, dass die Schulen zusammengelegt werden, habe ich mich jeden Tag damit beschäftigt“, erinnert sich Reichle. Zuerst habe es so ausgesehen, als ob es nicht möglich sei, eine Busverbindung in jeden Teilort sicherzustellen. „Die Busunternehmen haben zuerst Nein gesagt und dann ganz klare Vorgaben gemacht, an die wir uns halten mussten“, erzählt sie. „Wir mussten die Unterrichtszeiten anpassen, denn sonst hätte es nicht geklappt.“

Das sagen die Eltern Familie Gerstner: "Wir sind aus Winterstettenstadt und unsere Tochter Tamena geht seit September 2023 in die 1. Klasse nach Ingoldingen. Für uns war auch vor dem Beschluss der Zusammenlegung der Außenstelle Winterstettenstadt und der Grundschule Ingoldingen schon klar, dass Tamena nicht nach Winterstettenstadt, sondern nach Ingoldingen geht. Die Zusammenlegung hat in unseren Augen sehr gut geklappt, die Kinder fühlen sich wohl und sind gut in der Schule angekommen. Am Anfang war es zwar ein wenig unklar wie es mit den Bussen läuft, aber auch dies hat die Schule und Gemeinde gut gemeistert und die Kinder kommen zuverlässig nach Ingoldingen in die Schule und wieder zurück. Zur Betreuung kann ich nicht viel sagen, da Tamena nur am Dienstag, wenn sie Nachmittagsunterricht hat in der Betreuung ist, aber an diesem Tag läuft das auch super und die Kinder sind gut betreut und fühlen sich wohl. Die Kommunikation zwischen Lehrer und Eltern ist sehr gut, wenn man was auf dem Herzen hat, kann man auf alle Lehrkräfte zu kommen und es wird einem geholfen. Rektorin Frau Reichle und die anderen Lehrkräfte tun alles dafür, dass sich auch die Kinder, die den Wechsel hatten, sich in Ingoldingen wohlfühlen und haben dies auch bei den meisten geschafft."

Die zweite große Baustelle: zu entscheiden, welche Möbel mit umziehen und wohin. „Wir haben wirklich bei jedem Stuhl überlegt, ob wir diesen noch gebrauchen können und wo er dann stehen soll“, so die Pädagogin. Den Umzug selbst stemmten die Lehrer ohne Umzugsunternehmen, unterstützt allein durch die Mitarbeiter des Bauhofs und den Hausmeister. „Das ist definitiv keine Selbstverständlichkeit“, findet Konrektor Haller. Vor allem die Klassenlehrerinnen, die in Winterstettenstadt zuvor unterrichtet hatten, seien bei diesem Prozess stark gefordert gewesen, denn sie mussten jeden einzelnen Stift selbst einpacken.

Jetzt braucht es eine Mensa

Platz für all diese Dinge gibt es am Standort Ingoldingen zwar genug. Dennoch brauchte es noch bis November, bis die Räume in der ehemaligen Hauptschule hergerichtet waren. Denn diese nutzte bis vor Kurzem noch der Kindergarten, der nun in den Neubau eingezogen ist. „Es war also eine Weile ganz schön trubelig bei uns“, erinnert der Pädagoge sich. Das Einzige, was jetzt noch im Haus fehle, sei eine eigene Mensa. Denn nach dem neuen Stundenplan haben alle 170 Kinder dienstags Mittagsschule und fast alle essen an diesem Tag in der Schule. Momentan wird das Essen im Foyer der Sporthalle ausgegeben. Ziel ist es, zeitnah die früheren Fachräume und Lehrküchen in der Hauptschule in eine Mensa umzubauen. Das Geld dafür steht im Haushalt bereit.

Alles in allem sind die Schulleiter jedoch sehr zufrieden damit, wie sie diese Herausforderung gemeistert haben. „Den Kindern geht es gut. Sie werden bei uns gut betreut und können in einer guten Atmosphäre lernen. Und allein darum geht es“, sind sich beide einig.