Närrische Vereine laden zur Dorfer Fasnet

Die örtlichen Fasnetsvereine aus Winterstettendorf - bestehend aus Landjugend-, Theater- und Volkstanzgruppe sowie dem Musikverein und der Kabarettgruppe - laden zur ‚Dorfer Fasnet‘ mit einem kurzweiligen, abwechslungsreichen und farbenfrohen Programm. Dabei dürfe man sehr gespannt sein welche aktuellen Themen und Ereignisse aus Lokalgeschehen und der Politik von der jungen Kabarettgruppe in ihrer originellen Art und Weise auf der Bühne durch die Mangel gedreht werden, heißt es in der Ankündigung der Dorfer Fasnetsvereine.

Alle Programmpunkte werden von den Akteuren selbst getextet und einstudiert. Neben den Tänzen der Landjugend und der Volkstanzgruppe wird es auch einen Auftritt der Voltigiergruppe vom Reit- und Fahrverein Ingoldingen geben. Für die musikalische Umrahmung sorgt DJ „Tob“. Der erste Abend beginnt am Sonntag, 4. Februar, um 19 Uhr in der Gemeindehalle Winterstettendorf, Einlass ist ab 18 Uhr. Die zweite Aufführung findet am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, um 20 Uhr statt.