Närrische Vereine laden zu „Bunten Abenden“

Finanzprobleme unkonventionell lösen: Unter diesem Motto könnten dieses Jahr die Sommerstetter Fasnetveranstaltungen im Riefhaus stehen, die die vier närrischen Vereine von Winterstettenstadt zum ersten Mal am Samstag, 3. Februar, um 20 Uhr veranstalten. Die Landjugend führe dieses Jahr wieder mit kurzen Sketchen und Ansagen durch den Abend. Hier wird unter anderem beschrieben wie es in einem Datingportal zugehen kann, was an einem Stammtisch alles diskutiert wird und was aus der Winterstetter Schenk Konrad-Gruppe geworden ist, heißt es in der Ankündigung der Vereine.

Bei den Akteuren des Musikvereines werde dagegen bei einer Elferratsitzung besprochen wie neue Geldquellen erschlossen werden können, was bei „Wer wird Millionär“ passieren kann und wie der Personalnotstand bei vielen Gesangsvereinen behoben werden kann. Zudem werde tänzerisch ein Banküberfall dargestellt und ein alter Torwart erzählt aus seinem Leben. Der Sängerkranz führt Teile des Musicals „Tarzan“ auf, wobei hier der Dschungel hauptsächlich aus Fichten- und Laubbäumen besteht. Die Mitglieder der Landjugend tanzen durch viele Länder. Den Abschluss der „Bunten Abende“ bildet traditionell der Sportverein. Bei ihnen gehe es dieses Jahr hochpolitisch zu. So wird zum Beispiel dem Bundesfinanzminister aufgezeigt, wie er Haushaltslöcher stopfen könnte.

Bei den Fasnetsveranstaltungen, die schon seit über 50 Jahren jährlich über 700 begeisterte Besucher ins Riefhaus locken, kommen hauptsächlich selbst geschriebene, erdichtete beziehungsweise erfundene Stücke zur Aufführung. Dieses Jahr finden die „Bunten Abende“ noch zusätzlich am Samstag, 10., und am Sonntag, 11. Februar, jeweils um 20 Uhr statt. Eintrittskarten für die drei Termine können zum Preis von 11 Euro bei Gabi Blaser unter der Telefonnummer 07355/917913 täglich von 18.30 bis 19.30 Uhr vorbestellt werden.