Nabu bittet um Unterschriften gegen den Flächenverbrauch

Der Flächenverbrauch ist eines der gravierendsten Umweltprobleme Baden–Württembergs und bedroht nicht nur Natur und Landwirtschaft, sondern auch die Lebensqualität in unserem Bundesland. Flächenversiegelung wirkt sich nachweislich unmittelbar auf das Klima aus. Die letzten beiden Generationen haben ebenso viel Freifläche beansprucht wie die vorherigen 80 Generationen zusammengenommen, teilt der Nabu in einem Schreiben mit. Die Nabu–Gruppe im südlichen Riss– und Umlachtal unterstützt daher den Volksantrag des Trägerkreises „Ländle leben lassen“.

Diesem gehören neben Landesnaturschutzverband auch die Bauernverbände, Schwäbischer Albverein, Landesjagdverband, Öko Landbau und zahlreiche weitere Organisationen an, die sich große Sorgen um die Zukunft unserer ländlich und landwirtschaftlich geprägten Heimat machen. Knapp 40.000 Unterschriften sind erforderlich, um die Landesregierung an ihr im Koalitionsvertrag selbstgestecktes Ziel zur Reduzierung des Flächenverbrauches zu erinnern und dazu zu bringen, sich mit dem Thema ernsthaft zu beschäftigen. Aktive des Nabu sind deshalb am Samstag, 12. August, vormittags beim Bio–Hofladen Steigmiller in Ummendorf, anwesend, um Unterschriften für unser „Ländle“ zu sammeln. Mit ihrer Unterschrift zum Volksantrag können sich alle in Baden–Württemberg für den Landtag wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger für den Erhalt unserer Natur und Landschaft engagieren.

Informationen