Dieses Brückenprojekt zeigt die Absurdität der deutschen Bürokratie auf

In Winterstettenstadt laufen seit zwei Wochen Bauarbeiten, um im Ortskern die Brücke über die Riß zu erneuern. Eigentlich eine gute Sache — wäre da nicht das Problem, dass dieser Streckenabschnitt nun voll gesperrt ist, die Kinder im Dorf dadurch einen gefährlicheren Schulweg haben und die deutsche Bürokratie eine einfache Lösung verhindert.

Da es sich um eine Kreisstraße handelt, ist der Landkreis Biberach verantwortlich für das Bauprojekt. Rund eine halbe Million Euro wird das Projekt kosten. Die Leitungen, die sich an der Brücke befanden, wurden in den vergangenen Tagen umgelegt. In dieser Woche soll die alte Brücke abgerissen werden. Bürgermeister Jürgen Schell ist Mitglied im Kreistag und war daher in den Planungsprozess mit eingebunden.

Warum der Landkreis keine Behelfsbrücke baut

Es sei bei solchen Bauprojekten üblich, dass wenn die Bauzeit nur wenige Monate betrage, der Landkreis keine Behelfsbrücke baue und bezahle, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“. Stattdessen einigte sich der zuständige Ausschuss im Kreistag auf eine Umleitungsstrecke, die ihnen passend erschien: Autofahrer, Fußgänger und Radler sollen für die sechsmonatige Bauzeit einen Gemeindeverbindungsweg nutzen, den Reisachweg.

So sah die Brücke in Winterstettenstadt vor etwa drei Wochen vor Beginn der Bauarbeiten aus. (Foto: Rainer Traub )

Das klingt erst einmal nach einer guten Lösung. Inzwischen jedoch besteht die Baustelle seit zwei Wochen und der Unmut unter den Bürgern, von denen knapp 20 deswegen zur Gemeinderatssitzung kamen, ist groß. Denn wie überall im Landkreis Biberach hat auch in Winterstettenstadt der Verkehr zugenommen.

Auf dem schmalen Gemeindeverbindungsweg fahre seit der Sperrung der Brücke im Durchschnitt ein Auto pro Minute, so der Tenor. Da der Weg schmal ist, gebe es kaum Möglichkeiten auszuweichen, wenn zwei Fahrzeuge sich entgegenkämen.

Was Eltern befürchten

Da die Kinder, die zur Schule wollen, diesen Weg jetzt aber auch benutzen, befürchten viele Eltern, dass das nicht lange gut gehen wird. Vor allem, wenn es im Herbst früher dunkel wird, denn eine Beleuchtung gibt es auf dem Gemeindeverbindungsweg nicht.

Empfohlene Artikel Eine der wichtigsten Verkehrsachsen Staatssekretär Theurer macht B30–Sperrung zur Chefsache q Hochdorf

Die einfachste Lösung ist daher, für die Zeit der Bauarbeiten wenige Meter neben der alten Brücke eine Behelfsbrücke für die Fußgänger und Radler zu bauen.

Ortsvorsteher Rainer Traub appellierte an seine Gemeinderatskollegen, nicht zu zögern, die dafür nötigen 8000 Euro auszugeben. Denn so viel verlangt die zuständige Baufirma dafür, eine bereits vorrätige Behelfsbrücke zu installieren.

Wie viel wird es wirklich kosten?

Dass es bei diesen 8000 Euro bleibt, das zweifelten viele Gemeinderäte an. Denn in Deutschland darf schließlich nicht einmal ein temporäres Bauwerk „einfach mal so“ aufgestellt werden. Es braucht Genehmigungen, Ingenieure oder Architekten, die das Ganze planen, und jeder extra Schritt kostet Geld und Zeit.

Zwei Stunden lang wurde diskutiert. Warum nicht einfach aus Holzabfällen selbst eine Brücke bauen? Warum nicht die Behelfsbrücke benutzen, die die Bauarbeiter für ihre Zwecke aufgestellt haben — die sich allerdings mitten in der Baustelle befindet?

Ortsvorsteher Rainer Traub sagte, es seien mehrere Bürger auf ihn zugekommen und hätten angeboten, Baumaterial kostenlos zur Verfügung zu stellen und mit anzupacken. All das gehe aufgrund von Haftungsfragen nicht, erklärte Bürgermeister Schell. Denn auch das ist Teil der deutschen Bürokratie: Wer etwas baut, haftet für alle Unfälle, die auf oder rund um dieses Bauwerk passieren.

Das sind die Optionen

Letztendlich standen zwei Vorschläge im Raum: Entweder die Gemeinde sperrt den Reisachweg für den Autoverkehr, sodass nur noch die Radler und Fußgänger ihn benutzen. Dann wären jedoch die ganzen Autofahrer aus dem Ort im Nachteil.

Oder die Gemeinde beißt doch in den sauren Apfel und baut auf eigene Kosten die temporäre Behelfsbrücke. Das Problem hierbei: Noch ist nicht klar, wie lange es brauchen wird, bis diese genehmigt wird. Denn schließlich stehen die Sommerferien vor der Tür und die Bearbeitung einer solchen Genehmigung dauert gerne mal mehrere Wochen.

Bis dann noch die Brücke installiert ist, vielleicht noch geteert werden muss, könnten Monate vergehen. Falls die Bauarbeiten fristgerecht im Dezember enden, könnte es also sein, dass die Behelfsbrücke erst wenige Wochen steht, bevor sie wieder abgerissen werden kann. Kommt es jedoch zu Verzögerungen im Bau der neuen Brücke, würde es sich wiederum lohnen.

Zuletzt entschied der Ingoldinger Gemeinderat, dass die Gemeindeverwaltung alle nötigen Schritte einleiten soll, um die Behelfsbrücke eventuell zu bauen. Wenn alle Fakten bezüglich Bauzeit, Planung und Kosten vorliegen, will das Gremium noch während der Sommerferien eine Entscheidung treffen.