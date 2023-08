Junger Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag bei Ingoldingen ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Polizei war der 20–Jährige gegen 15.30 Uhr auf einem Firmengelände bei Ingoldingen mit Verladearbeiten mit einem Radlader beschäftigt. Der Arbeiter saß auf der selbstfahrenden Arbeitsmaschine, als er gepresste Rundballen aus Stroh transportierte. Ersten Ermittlungen zufolge rutschte einer von den zwei geladenen Rundballen von der Gabel des Frontladers nach hinten weg. Der rund 200 Kilomgramm schwere Strohballen traf den jungen Mann am Kopf. Der 20–Jährige stürzte von dem Radlader und kam neben dem Fahrzeug auf dem Boden zum Liegen. Trotz seiner schweren Verletzungen war der Verletzte in der Lage, einen Arbeitskollegen zu verständigen, der den Notruf absetzte. Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt waren vor Ort und versorgten den Schwerverletzten, der dann von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Die Verkehrspolizei Laupheim prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.