Ingoldingen

Herbstkonzert mit „Melodien zum Verlieben“

Ingoldingen / Lesedauer: 1 min

Die Chorleiterinnen freuen sich aufs Konzert. (Foto: Veranstalter )

Der MGV Steinhausen-Muttensweiler präsentiert beim Herbstkonzert am Samstag, 28. Oktober, in der Mehrzweckhalle in Ingoldingen ein facettenreiches musikalisches Spektrum.

Veröffentlicht: 18.10.2023, 11:56 Von: sz