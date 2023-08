Darum entstehen immer weniger neue Wohnungen

Es gibt zu wenige Wohnungen in Deutschland. Nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem Land. Viel wird darüber diskutiert, warum das so ist. Wer nach Antworten sucht, findet diese bei jenen Menschen, die gerne mehr Wohnungen bauen würden, es aber nicht können. Ein Beispiel aus Winterstettenstadt.

Jedes Jahr werden Hunderttausende Häuser und Wohnungen vererbt. Oft haben die Verstorbenen mehrere Kinder, die sich die Erbschaft aufteilen. Christian Harsch hat drei Geschwister. Als seine Mutter 2021 verstarb, war der Winterstetter sich mit seiner Familie schnell einig, dass das Elternhaus in der Familie bleiben sollte. Zusammen mit seinem Bruder Stefan zahlte er die anderen beiden Geschwister aus.

Gerade weil das Haus so verwinkelt und viel zu groß für eine einzige Familie ist, wollten wir am Anfang alles abreißen und ein neues Mehrfamilienhaus hinstellen. Christian Harsch

Neubau lohnt sich finanziell nicht

Das Elternhaus steht im Ortskern von Winterstettenstadt, nicht weit von seinem eigenen Haus entfernt. Im Erdgeschoss, vorne zur Straße hin, befindet sich ein kleiner Laden, der an die Bäckerei Engel verpachtet ist. Im Haupthaus lebten seine Eltern auf mehreren Stockwerken. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Haus immer weiter aus– und umgebaut.

Das mehrstöckige Einfamilienhaus ist um die Ecke gebaut. Im Idealfall hätten hier acht Wohnungen entstehen können. (Foto: Katrin Bölstler )

Wer links einmal um das Haus herum läuft, erkennt, dass es quasi um die Ecke gebaut ist. Da, wo sich früher einmal der Stall befand, ist ein kleineres Nebengebäude entstanden, mit einer großen Dachterrasse, in dem sich nun zusätzlich zu einer Garage zwei Wohnungen befinden, eine kleine unten und eine sehr große Wohnung im Obergeschoss.

„Gerade weil das Haus so verwinkelt und viel zu groß für eine einzige Familie ist, wollten wir am Anfang alles abreißen und ein neues Mehrfamilienhaus hinstellen“, erinnert Christian Harsch sich. Erste Berechnungen zeigten jedoch schnell, dass sich das finanziell nicht gelohnt hätte. Daher entstand der Plan, das große, verwinkelte Gebäude in ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt acht Wohnungen umzubauen.

So war die Lage im Herbst 2021

Es schien ein günstiger Moment zu sein. Nach den damaligen Förderrichtlinien hätte es im Herbst 2021 für das Sanierungsprojekt ein KfW–Darlehen zu einem Zinssatz von 0,94 Prozent gegeben. Zusätzlich planten die Brüder ein Bankdarlehen aufzunehmen, zu einem Zinssatz von 1,99 Prozent.

Womit die Brüder jedoch nicht gerechnet hatten, war, wie schnell die Situation sich änderte. Es dauerte bis ins Frühjahr 2022, bis ihr Bauantrag von den zuständigen Behörden genehmigt wurde.

Die Zinsen für ein Bankdarlehen waren mittlerweile auf 3,3 Prozent gestiegen. Zudem hatte die KfW in genau diesem Zeitraum ihre Förderrichtlinien verschärft. Wer im Frühjahr oder Sommer 2022 einen KfW–Zuschuss oder ein günstiges KfW–Darlehen erhalten wollte, musste einen deutlich höheren Standard an Energieeffizienz erreichen — also zum Beispiel eine energieeffizientere Heizung und neue Fenster einbauen oder die Gebäudehülle noch umfassender dämmen.

Miete hätte das Projekt nicht mehr gegenfinanziert

„Auf einmal stimmte unsere Rechnung nicht mehr“, erinnert sich der 50–Jährige. „Natürlich waren wir bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um das Haus umzubauen. Da wir aber bereits unsere Geschwister auszahlen mussten, waren wir darauf angewiesen, dass sich die monatlichen Zahlungen für die Darlehen über die zu erwartende Miete wieder refinanzieren würden“, erklärt er. Das war nun aber nicht mehr der Fall.

Da die Ölheizung erst 20 Jahre alt ist und noch läuft, wird auch diese drin bleiben, bis wir wissen, wie es mit den neuen Gesetzen da weitergeht. Christian Harsch

So wie den beiden Brüdern ging es vielen. Ralf Haug ist Leiter der Abteilung Baufinanzierung bei der Volksbank Ulm–Biberach. „Die veränderte Zinssituation und die verschärften Bedingungen, um ein KfW–Darlehen oder einen Zuschuss zu erhalten, haben viele privaten Investoren dazu gebracht, ihre Projekte noch einmal zu überdenken“, erinnert er sich. Die Anzahl der Anträge für ähnliche Projekte sei seitdem deutlich zurückgegangen.

Das sagt der Bankexperte

„Viele Kunden befanden sich im Frühjahr und Sommer 2022 in einer Schockstarre, als die Zinsen innerhalb weniger Monate so stark stiegen. Viele entschieden sich abzuwarten, in der Hoffnung, dass die Situation sich wieder bessern würde. Doch stattdessen stiegen die Zinsen für Bankdarlehen immer weiter.“

Wer heute ein solches Projekt umsetzen wolle und dabei auf eine Fremdfinanzierung angewiesen sei, zahle monatlich drauf. „Die Mieteinnahmen reichen in der Regel nicht mehr aus, um die monatlichen Darlehensraten zu bezahlen. Und das bedeutet, den Bau von Wohnungen kann sich nur leisten, wer genügend verdient, um jeden Monat noch etwas draufzulegen.“

Nun werden es weniger Wohnungen

Für Christian Harsch und seinen Bruder bedeutete die veränderte Zinssituation, dass sie ihre Pläne anpassen mussten. Die Hürden, um nach den neuen Richtlinien einen KfW–Zuschuss zu kriegen, waren zu hoch. Ohne die entsprechende Förderung war jedoch auch eine umfassende energetische Sanierung nicht möglich. Sie beschlossen, sich auf das Machbare zu konzentrieren.

Um diese Wohnung vermieten zu können, müssten wir das Dach sanieren. Das ist finanziell aber aufgrund der veränderten Zinssituation nicht mehr machbar. Christian Harsch

Anstatt der geplanten acht entstehen nun nur noch vier Wohnungen. „Die neuen Mieter werden frisch tapezierte Wände und saubere Böden vorfinden, aber keine neuen Fenster. Da die Ölheizung erst 20 Jahre alt ist und noch läuft, wird auch diese drin bleiben, bis wir wissen, wie es mit den neuen Gesetzen da weitergeht“, sagt Harsch. Es sei frustrierend, weniger zu machen als geplant, vor allem, da die Nachfrage nach Wohnraum so groß sei. Keine der Wohnungen sei bisher offiziell vermarktet worden. Dennoch gibt es jetzt schon mehr als genügend Interessenten.

Die schönste Wohnung, die sogar eine Dachterrasse hat, wird weiter leerstehen. Denn diese befindet sich im hinteren Teil des Hauses direkt über der Garage. „Um diese Wohnung vermieten zu können, müssten wir das Dach sanieren. Das ist finanziell aber aufgrund der veränderten Zinssituation nicht mehr machbar“, erklärt Harsch. „Es ist ärgerlich und schade, aber so ist es jetzt.“