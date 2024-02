Bürgermeister hört frühzeitig auf: „Mir fehlt die Energie, um weiterzumachen“

Für viele überraschend hat Jürgen Schell, Bürgermeister von Ingoldingen, vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass er noch dieses Jahr sein Amt niederlegen will. Schell mischt seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik im Landkreis Biberach mit und ist vielen Menschen bekannt. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt er seine Beweggründe.

Herr Schell, was hat den Ausschlag gegeben, Ihre Amtszeit als Bürgermeister vorzeitig zu beenden?

Das ist ein Entschluss, der lange gereift ist. Es gibt keinen konkreten Auslöser oder jemanden, der Schuld hat. Ich bin einfach schon sehr lange bei der Gemeinde Ingoldingen beschäftigt, konkret seit 1987. Zuerst als Kämmerer und dann seit 2011 als Bürgermeister. Das sind über 36 Jahre insgesamt. Ich habe meine Arbeit dabei stets mit viel Herzblut verrichtet. Und wenn ich zurückblicke, ist es schön zu sehen, was ich gemeinsam mit meinem Team und dem Gemeinderat alles umsetzen konnte. Inzwischen stelle ich jedoch fest, dass sich vieles verändert hat, bei den Menschen und in der Gesellschaft insgesamt. Und mir geht die Kraft aus, weiterzumachen.

Was meinen Sie damit konkret?

Zum einen hat sich die Erwartungs- und Anspruchshaltung der Menschen verändert. Sie ist viel größer geworden, was die Arbeit eines Bürgermeisters schwieriger macht. Ich habe das Gefühl, die Menschen ticken anders, vor allem die jungen Menschen. Parallel dazu ist die Arbeit im Rathaus immer mehr geworden, was dazu geführt hat, dass ich mich immer häufiger leer gefühlt habe, wenn ich nach Hause gekommen bin. Mir fehlt die Energie, um weiterzumachen - und das ist schlecht. Darum ist es Zeit, aufzuhören.

Wie hat sich die Arbeit eines Bürgermeisters denn konkret verändert?

Das sind ganz viele Aspekte und schwierig auf den Punkt zu bringen. Die Fülle der Aufgaben hat insgesamt zugenommen, ebenso wie der bürokratische Aufwand. Daher benötigt jedes Projekt immer mehr Zeit, weil immer mehr Vorgaben und Vorschriften zu beachten sind. Alles wird kompliziertes und aufwändiger. Und das belastet. Das geht nicht nur mir so. Auch meine Mitarbeiter im Rathaus sind alle am Limit.

Was müsste sich ändern, damit das Amt wieder attraktiver wird?

Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, denn dazu müsste sich nicht nur der bürokratische Aufwand in den Rathäusern, sondern auch vieles in der Gesellschaft ändern. Wenn Sie eine kleine Verwaltung wie unsere anschauen, wir tun alles im Sinne der Bürger und dennoch sinkt die Akzeptanz für unsere Entscheidungen und die des Gemeinderats. Das hat sicher zum einen mit der Politikverdrossenheit in der Gesellschaft zu tun, aber da steckt noch ein grundsätzliches Problem der allgemeinen Unzufriedenheit und einer hohen Anspruchshaltung dahinter.

Wie lange werden Sie voraussichtlich noch im Amt sein?

Ich denke, ich werde nicht vor dem Jahresende aufhören, denn zum einen haben wir noch ganz viele Projekte in der Pipeline. Zum anderen müssen Kandidaten für das Amt sich noch bewerben und vorstellen können, da müssen einige Fristen eingehalten werden. Und ich werde bis dahin auch nicht die Füße hochlegen, sondern weitermachen wie bisher.