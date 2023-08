Seit dem 2. August sind mehrere Haushalte in Ingoldingen telefonisch nicht mehr erreichbar. Familie Kiechle ist ebenfalls betroffen und ärgert sich, dass die Telekom sie seit Wochen vertröstet und dass ihnen lange Zeit niemand sagen konnte, wo eigentlich das Problem liegt.

Das sagt eine Anwohnerin

Mehr als zwei Wochen ist es inzwischen her, dass der Festnetz– und der Internetanschluss ausfielen. Helene Kiechle wandte sich direkt, als ihr die Störung auffiel, an den Kundenservice der Telekom. Dort habe es zuerst geheißen, es gebe wohl Probleme mit dem Hausanschluss.

„Es hieß, man werde sich darum kümmern und mich zurückrufen, doch dieser Rückruf kam nie“, erinnert sie sich. Seitdem habe sie mehrere Male angerufen, doch bis zum Donnerstag, 17. August, hatte sich immer noch nichts getan.

Was sie am meisten ärgere, sei, dass die interne Kommunikation bei der Telekom anscheinend nicht funktioniere. „Die Infos über den Vorfall wurden nicht weitergegeben. Die Mitarbeiter, mit denen ich telefoniert habe, wussten von nichts. Nur beim letzten Mal hatte ich jemand am Telefon, der mir kompetent erschien. Selbst sie konnte mir aber nur sagen, dass es Untersuchungen vor Ort gegeben habe und man immer noch nach dem Fehler suche.“

Das sagt die Telekom

Eine Presseanfrage bei der Telekom ergab nun: In dem Wohngebiet hat am 2. August der Blitz eingeschlagen. Dieser hat massiven Schaden angerichtet und laut Telekom „zu einer Reihe von Fehlerstellen“ geführt. Es gibt also nicht nur an einer Stelle ein Problem, sondern an mehreren. „Unsere Technik ist seit dem Vorfall durchgehend vor Ort im Einsatz, um die einzelnen Schäden zu identifizieren und zu beheben“, teilte ein Pressesprecher mit.

„Dies erfordert eine umfassende und sorgfältige Prüfung, da der Blitzaustritt unterschiedliche technische Komponenten betreffen kann. Angesichts der Komplexität dieser Störung gestaltet sich die Schadensbehebung herausfordernd und zeitaufwändig. Ein voraussichtliches Störungsende können wir Ihnen nicht mitteilen.“ Die Telekom sei sich aber der Dringlichkeit bewusst und arbeite mit Hochdruck daran, die Mobilfunk– und Festnetzversorgung in Ingoldingen wiederherzustellen.