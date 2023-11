Autofahrerin missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Eine 69-jährige Autofahrerin hat am Montag in Winterstettenstadt die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtet und einen Unfall verursacht. Laut Polizei war ein Opel gegen 12.10 Uhr im Stadelhofweg unterwegs. Die Fahrerin wollte die Marktstraße geradeaus überqueren und in der Mühlgasse weiterfahren. An der Einmündung achtete sie nicht auf einen 35-Jährigen mit seiner MAN Sattelzugmaschine. Der kam von links und war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Bad Schussenried nahm den Unfall auf. Den Schaden an dem Opel schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro, den am MAN auf circa 4000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.