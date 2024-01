Autofahrer erfasst ein die Straße kreuzendes Reh

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Dienstag bei Ingoldingen ein die Fahrbahn kreuzendes Reh erfasst. Dies teilt die Polizei mit. Um 7.15 Uhr war der Mann auf der K 7529 zwischen Winterstettenstadt und Oberessendorf unterwegs. Ein Reh kreuzte von links nach rechts die Straße. Der 39-Jährige konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Tier. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden am Toyota auf rund 4000 Euro.