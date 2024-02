Ärztehaus in Ingoldingen wird befürwortet

In Ingoldingen oder einem seiner Teilorte soll ein Ärztehaus entstehen. Diesen Wunsch bekräftigten Verwaltung und Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstag. Unklar ist allerdings nach wie vor die Standortfrage. Bürgermeister Jürgen Schell schlug deshalb eine Arbeitsgruppe vor, bestehend aus Vertretern der Teilorte und ihm, die die Gespräche mit der Ärzteschaft vorbereiten und abhalten soll. Dieser Vorschlag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.

Zur Vorgeschichte: Bereits im September vergangenen Jahres waren die ansässigen Ärzte aus Ingoldingen mit der Bitte auf die Verwaltung zugekommen, ihnen „neue“ Räumlichkeiten für eine Arztpraxis zur Verfügung zu stellen. In der aktuellen Arztpraxis sind drei Ärzte beschäftigt, derzeit werden keine weitere Patienten aufgenommen. Die Räumlichkeiten seien nach Angaben der Ärzte auf Dauer zu klein und auch die Parkmöglichkeiten im Grodter Weg im Hauptort seien unzureichend. Die Ärzte wollen aber in Ingoldingen bleiben.

Ärzte wollen im Ort bleiben

„Damit wäre die örtliche Versorgung in Ingoldingen weiterhin gewährleistet“, betonte Schell, der schon in vergangenen Sitzungen deutlich gemacht hatte, dass er ein solches Ärztehaus befürworte - auch wenn es in Hochdorf, Bad Schussenried oder Biberach natürlich Ärzte in erreichbarer Nähe gebe. Allerdings seien auch in den Nachbargemeinden die Kapazitäten schon jetzt begrenzt. „Die ambulante Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger wird in Zukunft immer wichtiger und die Platzierung eines Ärztehauses und die Möglichkeit, ein Arztbesuch im Ort zu ermöglichen, ist eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft in unserer Gemeinde“, erklärte Schell.

Die Aussicht, neben der Allgemeinmedizin auch andere Fachsparten gewinnen zu können und gar Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten, verstärkten diesen Gedanken, so der Bürgermeister. Ratsmitglied Paul Schmid machte deutlich, dass für ihn ein Ärztehaus ein Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Gemeinde sei und Ingoldingen im Wettbewerb um Menschen konkurrenzfähig halte und mache.

Standort ist noch zu klären

Stadtplaner Norbert Groß wurde deshalb beauftragt, eine kleine Machbarkeitsstudie anzufertigen, die er in der Sitzung vorstellte. Groß schickte seinen Ausführungen voraus, dass es drei vorherrschende Fragen gebe, die ein solches Projekt beantworten müsse. „Der künftige Standort muss so gut sein, dass die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, es Erweiterungs- und Entwicklungsmöglickeiten gibt sowie dass das Gebäude energetisch aktuellen Vorgabe entspricht und so auch nachhaltig ist.“

So wurde unter anderem auch eine Unterbringung in den Räumen der Raiffeisenbank untersucht, dann aber verworfen. Ein Neubau eines Ärztehauses auf der grünen Wiese sei laut Planer Groß wirtschaftlicher. In Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft wurde letztlich der Standort unterhalb der Kindertagesstätte entwickelt. Dieser Standort biete eben nach Ansicht des Planers entscheidende Vorteile: „Das eingeschossige Gebäude kann energetisch und barrierefrei gebaut werden, es ist ein belebter Standort und es gibt ausreichend Parkplätze.“ Die Kosten für das Gebäude veranschlagte Groß auf rund 1,7 Millionen Euro.

Alternativen werden geprüft

Groß ging auch kurz auf kursierende Alternativen ein. Er warnte in diesem Zusammenhang davor, ein bestehendes Kulturdenkmal wie die Zehntscheuer in Muttensweiler umzubauen. Effizienz, Kosten und Stress mit dem Denkmalamt könnten hier aus dem Ruder laufen. Damit gab sich aber Ratsmitglied Klaus Merk aus Muttensweiler nicht zufrieden, ebenso machten auch Marianne Müller für Winterstettendorf und Rainer Traub für Winterstettenstadt Vorschläge für mögliche Standorte in ihren Gemeinden.

Andreas Wahl stellte klar, dass man dieses Ärztehaus nicht mit einem Kindergarten oder einer Schule vergleichen dürfe. Das seien originäre Pflichtaufgaben einer Kommune, ein Ärztehaus aber Sache des Investors. Gerd Weiler machte deutlich, dass die Entscheidung für den Standort bei den Ärzten liege, da sie letztlich auch das Projekt finanzieren müssten. Er forderte deshalb zunächst Gespräche mit der Ärzteschaft, bevor weitere Standorte eingehend untersucht werden sollten. Diese Aufgabe kommt nun der beschlossenen Arbeitsgruppe zu.

Geklärt werden müssen in den kommenden Wochen laut Jürgen Schell aber entscheidende Fragen bis es zu einem Beschluss kommen kann: Wie sieht das Raumprogramm aus, wer finanziert das Projekt, gibt es eine Investitionsbeteiligung der Ärzte, wie sehen mögliche Verträge mit den Ärzten aus und wie sieht eine mögliche Energieversorgung des Hauses aus? Schell betonte nochmals, dass damit noch kein Beschluss zum Bau eines Ärztehauses getroffen sei.