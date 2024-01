18-Jähriger fährt zu schnell und verliert Kontrolle über sein Auto

Wegen überhöhter Geschwindigkeit hat am Montagabend bei Ingoldingen die Kontrolle über sein Auto verloren und sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der 18-Jährige um 22.36 Uhr auf der L 283 von Grodt in Richtung Reute unterwegs. Da der Mann wohl zu schnell in einer Rechtskurve fuhr, kam sein VW nach rechts von der Fahrbahn ab und nach circa 200 Metern an einem Baum zum Stehen. Durch die Kollision erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klink. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Die Feuerwehren aus Ingoldingen und Muttensweiler waren mit zwei Fahrzeugen und 13 Personen im Einsatz. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und schätzt den Schaden an dem VW auf 5000 Euro.