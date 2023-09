17-Jährige zündet Marionette und Korb an

Die Feuerwehr musste am Donnerstag kurz vor 8 Uhr zu einem Brand in einem Ingoldinger Haus ausrücken. Laut Polizei soll dort nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine 17-Jährige eine Marionette und einen Korb angezündet haben. Zwei Bewohnerinnen konnten das Feuer rechtzeitige löschen. Dabei erlitten die Frauen leichte Verletzungen. Die Feuerwehr musste sich noch um kleinere Glutnester kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert. Die 17-Jährige befand sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen.