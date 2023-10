Vereinssterben

Wie dieser Gesangsverein überleben will

Ingerkingen / Lesedauer: 4 min

Der Gesangsverein bei einem Auftritt vor einigen Jahren: Schon vor der Pandemie wurden die Mitglieder immer weniger. (Foto: Gesangsverein/privat )

Viele Gesangsvereine kündigen ihr Aus an, doch in Ingerkingen will man nicht aufgeben. Dafür gehen die Verantwortlichen ungewöhnliche Wege. Nur ein Baustein fehlt noch.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 17:00 Von: Maike Daub