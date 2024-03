Inge Straub wird neues Ehrenmitglied

Am 24. Februar 2024 hielt der Kirchenchor Steinhausen-Muttensweiler seine Jahreshauptversammlung ab. Der 1. Vorsitzende Klaus Zeh begrüßte neben 32 Sängerinnen und Sängern, sowie vier Ehrenmitgliedern auch Präses Pfarrer Babu. Klaus Zeh gab in seinem Bericht einen Ausblick auf das Jahr 2025, in dem der Chor sein 175-jähriges Bestehen feiern kann. Gleichzeitig beginnt die Innenrenovierung der Wallfahrtskirche Steinhausen, so dass der Festgottesdienst in Muttensweiler geplant wird. Renate Schmidberger legte einen positiven Kassenbericht vor.

Mit den Worten „Es wurde auch Zeit“ begann Schriftführerin Maria Wiedergrün ihren Bericht über ein ganz normales Kirchenchorjahr, endlich wieder ohne Einschränkungen durch die Pandemie. Neben den vielen Gottesdiensten, die der Chor begleitete, war das Konzert mit dem Frauenchor Chorazon im November 2023 der Höhepunkt des Jahres. Unter dem Motto „Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten“ verzauberte der wunderbare Gesang beider Chöre die Zuhörerinnen in der vollbesetzten Kirche.

Chorleiterin Verena Westhäußer sorgte zunächst wie immer mit einem humorvollen „Chorleitergebet“ für Lacher. Beim anschließenden selbst gedichteten Lied nach der bekannten Melodie von Halleluja konnten beim Refrain alle mitsingen „I bin Sänger im Kirchenchor“.

Bei den anschließenden Ehrungen wurden alle Rekorde gebrochen. Insgesamt wurden 15 Personen mit Urkunden des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart geehrt. Für 25 Jahre Singen zum Lobe Gottes: Karin Bader, Michaela Bücheler, Isolde Jehle, Margot Mohr, Angelika Pulter, Gertrud Schmid, Silvia Vollmer und Klaus Zeh. Für 40 Jahre wurden Susanne Ding und Lydia Raach geehrt. Christa Fessler, Isolde Sauter und Carmen Wiest erhielten eine Urkunde und Ehrennadel für 50 Jahre und Wolfgang Wiest für 55 Jahre. Abschließend wurde Inge Straub für 60 Jahre Singen im Chor geehrt und gleichzeitig verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt. In ihrer Laudatio ging Isolde Jehle auf die vielen Verdienste von Inge Straub ein, wie z.B. Tätigkeiten im Vorstand sowie die Unterstützung des Chores bei Orchestermessen als Solistin. Isolde Jehle wünschte ihr im Namen des gesamten Chores Gesundheit und Gottes Segen.