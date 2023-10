Informationen über die Polnischen Wochen

Im vollen Café Meistermann in der Friedenskirche Biberach informierte Małgorzata Jasińska-Reich das interessierte Publikum über die Städtepartnerschaft zwischen Biberach und der niederschlesischen Stadt Świdnica, deutsch Schweidnitz, sowie Alfred Billwiller über die dortigen Hilfsaktionen der Biberacher Malteser. Jasińska-Reich ist die Vorsitzende des Schweidnitz-Ausschusses im Städte Partner Biberach e.V., und verantwortlich für das Programm der anstehenden Polnischen Wochen. Nach der Begrüßung durch Pfarrerin Birgit Schmogro gab es zunächst leckere selbstgebackene Kuchen zu Kaffee und Tee. Danach berichtete Jasińska-Reich über die seit 1990 bestehende Städtepartnerschaft und stellte einige der Aktivitäten vor. Der Vortrag im Café Meistermann bildet den Auftakt zu den Polnischen Wochen, bei denen der Schweidnitz-Ausschuss im Städte Partner Biberach e.V. mit über 20 Veranstaltungen über Schweidnitz und Polen informiert ‐ mit Musik, Vorträgen, persönlichen Begegnungen, Marktstand, Kochkurs, Polnischem Essen, Filme und so weiter.

Seit vielen Jahren unterstützen die Biberacher Malteser mehrere soziale Einrichtungen in Schweidnitz, berichtete Alfred Billwiller. Etliche Hilfstransport gingen in die polnische Partnerstadt bzw. wurden Geldspenden überreicht, damit die Einrichtungen vor Ort die benötigten Gegenstände, zum Beispiel Möbel, einkaufen können. Im Behindertenheims Jaskulin wird viel gemalt. Einige Bilder wurden haben die Malteser mitgebracht, sie wurden in der Friedenskirche ausgestellt.