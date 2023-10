In und um Mittelbuch unterwegs

Bei frostigen 3 Grad führte der Wandertag der Grundschule Mittelbuch nach Bebenhaus zum Milch-Bauernhof der Familie Hecht. Nach einem freundlichen Empfang, einer interessanten und lehrreichen Führung durch die Ställe, viel Kontakt zu den Tieren und einem Probesitzen auf dem großen Traktor, gab es für alle Kinder noch Joghurt, ein kleines Geschenk in Form einer Schildmütze und Sonnenblumen, frisch vom Feld, für Mama und Papa, Oma oder Nachbarin. So viele Kühe und Kälbchen hatte nicht jedes Kind schon auf einem Fleck gesehen, und die Kinder konnten sich kaum satt sehen und der Abschied fiel sichtlich schwer. Daher dauerte der Wandertag tatsächlich etwas länger, als geplant. Zum Glück konnten die Eltern über WhatsApp von der Verspätung in Kenntnis gesetzt werden, und der Rückmarsch nach Mittelbuch war bei Sonnenschein und bester Stimmung schnell geschafft! Herzlichen Dank an Familie Hecht für den tollen Vormittag, die interessante Führung, die Geduld und den herzlichen Umgang mit den Kindern. Ein rundum gelungener, lehrreicher und schöner Wandertag!

