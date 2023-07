In sechs Monaten zum Abschluss

„Wunderbar“, antwortet Vanja Masic und lacht auf die Rückfrage, wie sie ihr erstes Schulhalbjahr an der Matthias–Erzberger–Schule beschreiben würde. Verlegen lächelt sie in die Kamera. In ihren Händen hält die junge Frau nicht nur ein frisch gedrucktes Abschlusszeugnis, sondern auch den Buchpreis des Landrats, den MES–Buchpreis als Klassenbeste und den Hilde–Frey–Stiftungspreis für besondere schulische Leistungen. Dies allein ist bemerkenswert, denn mit einem Schnitt von 1,1 schaffen dies jedes Jahr nur eine Hand voll Schülerinnen und Schüler landesweit. Doch Vanjas Geschichte ist außergewöhnlich.

Um dies zu verstehen, muss man nur sechs Monate zurückblicken. So lange brauchte Vanja um ihren Hauptschulabschluss an der Matthias–Erzberger–Schule zu bestehen. Sechs Monate, in denen sich für die junge Schülerin einiges getan hat in ihrem Leben. Mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder kam sie im September vergangenen Jahres von Serbien nach Deutschland. Ihr Vater hatte schon zwei Jahre zuvor den Schritt gemacht.

Nach zwei Monaten entschied sie sich, in das AVdual Programm der Matthias–Erzberger–Schule einzusteigen. „Mein Vokabular war nicht groß, aber mit der Grammatik bin ich klargekommen“, sagt sie. Zu Beginn habe es ihr geholfen „den ganzen Schultag von 8 bis 16 Uhr Deutsch“ zu hören und mit der Zeit kam dann das Sprechen und Schreiben hinzu. Schritt für Schritt lief es schließlich immer besser, was laut ihr auch daran lag, dass „alle hier so freundlich zu mir sind und mich unterstützt haben“. Diese Aussage mag wahr sein, zeugt aber gleichzeitig von Bescheidenheit. Es ist eine außergewöhnliche Leistung innerhalb eines Schulhalbjahres, in einem fremden Land Fuß zu fassen, Deutsch zu lernen und den Abschluss mit Bravour als Jahrgangsbeste zu bestehen.

Auf ihre Pläne für die Zukunft angesprochen wird Vanja konkret. Kommendes Schuljahr wird sie in die zweijährige Berufsfachschule der MES wechseln, mit dem Ziel, ihren mittleren Bildungsabschluss zu machen. Anschließend möchte sie gerne ans Gymnasium, um dort ihr Abitur zu machen. „Das heißt, ich bleibe noch eine ganze Weile hier“, sagt sie und lacht dabei wieder. Es könnte also sein, dass diese schöne Geschichte genauso weiter geht wie sie angefangen hat, nämlich „wunderbar“.

Die MES gratuliert Vanja Masic zu ihrem sensationellen Abschluss und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.