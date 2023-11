In einem fernen Land ‐ Georgien und Kaukasus

Ana Zirner, Autorin, Bergführerin und Abenteuerin stellte in der Stadtbücherei Biberach ihr Buch „Wilde Berge ‐ weites Land von Ost nach West durch den Kaukasus“ vor.

Ana Zirner, sportlich gestylt, führte mit Erzählungen, Fotos, Leseepisoden aus ihrem Buch „Wilde Berge ‐ weites Land“, durch den Abend mit zusätzlichen Videosequenzen ergab sich ein lebendiger Abenteuerteppich für die Zuhörer. Anfänglich alleine, dann mit der Mutter, einem Freund, einer Freundin und einem Fotografen. Und! Einem Kind im Bauch.

„Ja, ich war schwanger zum Beginn der Reise, aber ich wollte diese auf alle Fälle antreten. Natürlich ohne Flugzeug und nur mit Bahn, Bussen und zu Fuß, auf Pferden, gegen Ende habe ich einen Jeep gemietet, um in diesen unwegsamen Gelände weiter zu kommen.“

„Die Gastfreundschaft der Georgier ist überwältigend, das drückt sich aus in dem Sprichwort „Gäste sind ein Geschenk Gottes“, so die Autorin. „Die Landschaft, die Einsamkeit, die verlassenen Pfade, aber auch die spezielle Architektur der Häuser ergeben für Zirner ein Panorama über das man nur staunen und dankbar sein kann. Die Begegnung mit Grigol, meinem Schutzengel, der mich durch die Grenzkontrollen brachte, der mit seiner Lebenslust alle ansteckte, war ein Erlebnis“ so Zirner. In Tuschetien, wo die Menschen auf ungesattelten Pferden reiten, von im Winter verlassenen Häusern von Erdbeben und von farbigen, essbaren Kartoffeln und den vielen Volksfesten und Musik die zu Herzen geht. Hier und da blitzten gesellschaftskritische Bemerkungen auf, insbesondere im Hinblick auf den Alkoholkonsum, dem bei jeder Gelegenheit ausgiebig gefrönt wird, aber verheerende Schäden hinterlässt. Mittelalterliche Ruinen, die aus einer wohlhabenden Zeit künden. Das Buch, auf fast 300 Seiten atmet Abenteuer und Entbehrungen.

Ich frage am Schluss: „Warum diese Strapazen?“ Ana: „Ich will meinen Horizont erweitern, etwas Neues erleben. Ich habe mich zwei Jahre vorbereitet, ich träumte schon lange vom Kaukasus“.

Ein lebendiger Vortrag, der die Partnerregion von Biberach Georgien näher gebracht hat, allein schon durch den Charakter des Reisens auf eigene Faust, mit Begegnungen, die immer das Besondere des Unterwegs sein in sich tragen.